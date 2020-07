Boomdabash fanno “Karaoke” con Alessandro Amoroso: è disco di platino

"Karaoke è la canzone della ripartenza, è stata proprio questa voglia da parte nostra e di Alessandra di sancire insieme un momento così importante dopo un periodo abbastanza buio, è un inno a riprendere in mano la propria vita, a riprendere in mano tutte quelle cose importanti che per causa di forza maggiore abbiamo dovuto accantonare. L’affetto delle persone care, l’affetto delle persone che amiamo, il contatto con la gente: questo è un inno a ripartire e a scrollarsi di dosso un po' di negatività”. Così i Boomdabash ospiti di Sky Tg24, raccontano come è nato il loro nuovo successo, un vero tormentone estivo.

Il videoclip del brano diretto da Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco Tv, vuole essere un omaggio simbolico al successo di Mambo Salentino, una sorta di sequel che mette al contempo in risalto le bellezze del Salento, le sue atmosfere uniche con i suoi profumi e colori. Nella prima parte del video, protagonisti sono Boomdabash e Alessandra Amoroso che si preparano per festeggiare l’arrivo di Karaoke in un super residenza artistica, Vincent City, una location suggestiva e multicolore situata a Guagnano (Lecce) che da anni attrae migliaia di visitatori per la sua originalissima e variopinta architettura barocca.



A bordo dell’iconico pulmino di Mambo Salentino tra suoni e risate Boomdabash e Alessandra Amoroso arrivano poi a San Pietro in Bevagna, bellissima spiaggia in località Manduria (Taranto), caratterizzata da dune bianche e sabbiose, in cui ha finalmente inizio l’esplosiva festa al tramonto che accende Karaoke. Alessandra diventa regina di una travolgente coreografia cool e moderna, ideata appositamente da Veronica Peparini. Un’atmosfera avvolgente trascinata dalla sua contagiosa energia insieme al ritmo dei Boomdabash, lascia così nella notte di Karaoke un segno indelebile sulla pelle, proiettando tutti i partecipanti immediatamente nel clima tipico della dance hall: con la musica e la danza il Salento diventa a tutti gli effetti come la Giamaica.