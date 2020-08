Heroes, line-up del concerto in live streaming all'Arena di Verona

Domenica 6 settembre (a partire dalle ore 19.00). Arena di Verona . Sono data e luogo di “ Heroes” , il primo concerto italiano che è nato ed è stato pensato per lo streaming . Una vera e propria festa della musica in quest’anno difficilissimo, alla fine di un’estate senza concerti ed esibizioni a causa della pandemia che ha costretto i cantanti a rivedere i programmi dei propri live.

Line-Up Heroes: i cantanti che parteciperanno al concerto

La line-up di Heroes è semplicemente stellare, ci sono tantissimi big della musica italiana e sul palco si preannuncia uno show spettacolare. Spiccano i vincitori degli ultimi due Festival di Sanremo, ovvero Diodato (Fai Rumore) e Mahmood (Soldi), ci sarà Tommaso Paradiso (apprezzatissimo durante il 2020 col singolo Ma lo vuoi capire?) e vedremo all’opera i grintosi Pinguini Tattici Nucleari (il loro brano Ridere sta facendo furore dopo il terzo posto all’Ariston). Fedez è sempre stato molto vicino alle persone in difficoltà in questo momento complicato e salirà sul palco col suo consueto piglio.

Achille Lauro starà sicuramente pensando a un’estrosa esibizione in linea con la sua geniale vena artistica, ma poi anche l’incantevole voce di Anastasio e di Francesca Michielin. Le note palpitanti di Marracash, la grazia di Levante e di Elodie, altri gruppi come i The Kolors e i Subsonica. E poi Afterhours, Brunori Sas, Cara, Coez, Aiello, Ghali, Rocco Hunt e tanti altri ancora. Di seguito tutti gli artisti annunciati per Heroes (in ordine alfabetico).

Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anastasio, Anna, Brunori Sas, Cara, Coez, Coma_Cose, Diodato, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz & Madman, Ghali, Ghemon, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Mecna, Michele Bravi, Mostro, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Rocco Hunt, Salmo, Selton, Shiva, Subsonica, The Kolors, Tommaso Paradiso, Willie Peyote.

Come vedere Heroes? Data, programma e streaming del concerto

Heroes è in programma domenica 6 settembre, a partire dalle ore 19.00. L’evento avrà luogo all’Arena di Verona e potrà essere seguito in diretta streaming. Per poter vedere il live del concerto bisognerà accedere o al sito Futurissima.net o all’app A-LIVE. L’evento sarà a pagamento e il ricavato sarà devoluto al Fondo “COVID-19 Sosteniamo la musica”, rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia. Il biglietto è disponibile in due soluzioni: da 6,60 euro oppure da 9,90 euro.