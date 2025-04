Nanni Moretti colpito da un infarto: operato d’urgenza a Roma

Il celebre regista si trova in terapia intensiva cardiologica. Le sue condizioni sono stabili e la prognosi è riservata. Questo è il secondo infarto che lo colpisce dopo quello del 1° ottobre scorso, avvenuto alla vigilia della presentazione del suo film Vittoria a Napoli

Nanni Moretti è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma dopo aver accusato un malore nel pomeriggio. Il celebre regista e attore, 71 anni, è stato colpito da un infarto ed è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico. Ora si trova in terapia intensiva cardiologica.

Secondo infarto per il celebre regista

Come riporta il Corriere della sera, le sue condizioni sono stabili e la prognosi rimane riservata. Questo è il secondo episodio di infarto per Moretti: il 1° ottobre dello scorso anno, alla vigilia della presentazione del suo film Vittoria a Napoli, era stato colpito da un altro attacco cardiaco. In quell’occasione aveva rassicurato i suoi fan con un videomessaggio, promettendo di riprendersi presto.