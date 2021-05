Kim Kardashian ha lanciato un videogioco ispirato alla Megxit

L'influencer ha ideato un gioco in cui un principe e una principessa vogliono sfuggire a una famiglia reale inospitale. Immediate le polemiche

Il gioco in questione si chiama Royal Runaways e ha come protagonisti un principe e una principessa che cercano di sfuggire a una famiglia reale inospitale. Una trama che ha suscitato molte polemiche, visto che a molti è sembrato un chiaro riferimento alle recenti vicende del principe Harry e della moglie Meghan Markle . Una fonte vicina a Kim ha detto al sito americano DailyMail che la star del reality non era a conoscenza della trama del gioco Royal Runaways e "ha immediatamente preso provvedimenti per assicurarsi che fosse rimossa". "È delusa dal fatto che ciò sia accaduto e ha richiesto un'indagine interna per garantire che questo passo falso non si ripeta" ha rivelato l'insider.

approfondimento

Harry & Meghan: Escaping the Palace, un film sulla loro nuova vita

Kim, 40 anni, ha lanciato l'app di giochi nel 2014, incoraggiando i fan a seguire le avventure dei protagonisti e a progredire attraverso diversi livelli anche tramite l'aquisto di K Coins. L'app è gratuita, ma per avere dei vantaggi nel gioco bisogna pagare. L'ultima storia aggiunta alla app, Royal Runaways, vede un personaggio chiamato Princess Bianca e suo marito Prince Aston intenti a progettare la loro uscita di scena dalla famiglia reale. I fan hanno sottolineato quanto la vicenda ricordasse in maniera molto evidente ciò che è successo a Harry e Meghan. Alla fine, a causa delle proteste, il gioco è stato rimosso. "Abbiamo ricevuto molti feedback preziosi sulla nostra recente storia del Principe Aston e della Principessa Bianca" ha detto un portavoce al DailyMail. “È chiaro che abbiamo sbagliato e ci scusiamo sinceramente. Non intendevamo fare riferimento ad una o più persone in particolare. Il contenuto non è più disponibile nel gioco”. Nel gioco si vede la principessa dire: “Il principe mi ha accolto nella sua vita. Sfortunatamente, non posso dire lo stesso di tutti i membri della sua famiglia. La regina è un simbolo della tradizione, ma col cambiare dei tempi, forse alcune tradizioni diventano obsolete”.

Kim Kardashian e il business dell'app di giochi

A febbraio Glu, che produce l'app di Kim Kardashian, è stata acquistata da Electronic Arts per 2,1 miliardi di dollari. I giocatori che scaricano l'app vengono trasportati nel mondo di Kim, dove l'insegna di Hollywood è stata sostituita dal nome della sua famiglia. L'obiettivo è quello di passare dall'essere una celebrità "E-list" fino alla "A-list", dove Kim ovviamente risiede. I giocatori interagiscono con Kim e prendono decisioni, il che influisce sul modo in cui progrediscono. Si possono aumentare le possibilità di successo effettuando acquisti in-app per nuovi vestiti, accessori e lussi come decorazioni per la casa e vestiti. Forbes ha calcolato che nel 2015 l'app le ha fatto guadagnare 20 milioni di dollari.