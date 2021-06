Kim Kardashian lancia la sua linea di shapewear Skims nei colori fluo

Kim Kardashian, le sue parole

approfondimento

Kim Kardashian è diventata ufficialmente una miliardaria

Kim ha parlato con Vogue a proposito del suo brand di shapewear, Skims. Una linea di intimo modellante che ha avuto da subito molto successo, anche grazie alla vasta selezione di prodotti che si adattano a tutte le forme, le taglie e le tonalità di pelle. “In verità volevo semplicemente dare delle alternative alle persone. Dallo shapewear innovativo da poter indossare ogni giorno all’intimo più confortevole che si adatta perfettamente al corpo – ha spiegato Kim Kardashian a Vogue - volevo creare un brand in grado di offrire reali soluzioni per come le persone si vestono oggi. Nel farlo, era particolarmente importante essere inclusivi riguardo alle taglie e proporre una vasta gamma di colori”. E poi ancora: “Mi capitava spesso di tagliare e cucire insieme diversi capi di intimo modellante per ottenere la forma che volevo perché quando la cercavo non la trovavo mai. Gli altri brand o mi appiattivano le curve, o mi stringevano troppo o si srotolavano. Mi capitava anche di tingere i capi con il tè per avvicinarli alla tonalità della mia pelle, dal momento che l’offerta di colori sul mercato era limitata. È così che ho notato un vuoto nel mercato, e mi sono resa conto che non c’era più alcuna innovazione in questo settore da un sacco di tempo. Mi è sembrato il momento perfetto per rinnovare l’industria dello shapewear in modo da adattarla al mondo di oggi”. Diversità e inclusione sono protagoniste del brand. “Abbiamo lanciato Skims con questi due elementi al centro e oggi continuano a essere il motore che assicura che ciò che creiamo è davvero per tutti. Tutte le nostre collezioni sono realizzate con materiali che si possono indossare tutti i giorni, per tutta la giornata. La comodità è davvero importante per me e credo fermamente che quanto ti senti al meglio appari anche al meglio. Io indosso sempre i pigiami di Skims o il nostro intimo Fits Everybody underwear per la loro semplicità e comodità”.