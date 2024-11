Spellbound - L'incantesimo, trama e doppiatori del film

Spellbound - L'incantesimo è il nuovo film d'animazione di casa Netflix, approdato sulla piattaforma dello streamer venerdì 22 novembre (ma visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

La pellicola è ambientata nel regno fantastico di Lumbria, dove la coppia reale è rimasta vittima di un incantesimo. Un tempo sovrano ragionevole, Re Solon (che nella versione originale è doppiato da Javier Bardem) è ora una bestia blu che grunisce. La regina Ellsmere (Nicole Kidman) è invece un gonfio drago verde con piume rosa fenicottero, corna dorate e ali ridicolmente piccole. La loro unica speranza, per uscire da quell'incantesimo, è affidarsi alla figlia adolescente Ellian (Rachel Zegler).

Una storia universale

Spellbound - L'incantesimo affronta la trasformazione della coppia di sovrani dal punto di vista dell'adolescente Ellian. Che, all'inizio del film, intona il brano My Parents Are Monsters. Quasi un messaggio a quegli adolescenti che si lamentano di genitori poco comprensivi o eccessivamente severi. A Ellian, che ha trascorso l'ultimo anno cercando di coprire i casini dei suoi genitori-mostri, è andata decisamente peggio.

Per la verità, più che di un film animato, si tratta di una fiaba universale. "Siamo partiti da elementi come il regno, una principessa, un re, una regina e un incantesimo, familiari a tutti, per raccontare una storia universale”, ha dichiarato la regista, Vicky Jenson. Non ci sono solo le dinamiche familiari, al centro di Spellbound - L'incantesimo. C'è quel senso di alienazione che spesso i ragazzi provano, quando crescono. La voglia di superare le difficoltà, la necessità di avvicinarsi al mondo degli adulti, e di comprendersi gli un gli altri.

Di cosa parla Spellbound? Ellian ha quasi quindici anni e, quando pensa al suo compleanno, pensa a festeggiamenti da regina. Invece, la ragazza nasconde un segreto: per via di un misterioso incantesimo, i suoi genitori, la regina Ellsmere e il re Solon, sono diventati dei mostri. Quando i due scappano dal palazzo, si diffonde il panico. Ellian deve dunque intraprendere una coraggiosa missione per annullare l'incantesimo prima che accadda il peggio. Anche se, in cuor suo, teme che la sua famiglia non sarà mai più la stessa.