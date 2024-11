Cape Fear, Javier Bardem nel cast della serie tv

Javier Bardem sarà uno dei protagonisti di Cape Fear, la serie tv in dieci episodi Apple+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) prodotta da Martin Scorsese e Steven Spielberg . Lo show è basato sia sul romanzo Il promontorio della paura di John D. MacDonald, che aveva ispirato l’omonimo film del 1962 con Gregory Peck, sia sul remake del 1999 diretto dallo stesso Scorsese e prodotto proprio da Spielberg, con protagonisti Robert De Niro e Nick Nolte. Secondo la sinossi ufficiale, nella nuova avventura “una tempesta è in arrivo per gli avvocati felicemente sposati Amanda e Steve Bowden quando Max Cady (Bardem), un noto assassino del loro passato, esce di prigione”.

TUTTI I SUCCESSI DI JAVIER BARDEM, DA NON È UN PAESE PER VECCHI A MONSTERS

Le prime notizie sullo sviluppo della serie tv risalgono al 2023, quando non erano ancora disponibili informazioni sulla piattaforma di streaming che avrebbe ospitato lo show o sul cast. Lo sceneggiatore e showrunner è Nick Antosca, mentre il progetto sarà un’ulteriore collaborazione di Bardem con Apple dopo il film F1 che uscirà nel giugno 2025. L’attore è noto per la sua interpretazione nella pellicola Non è un paese per vecchi, grazie alla quale ha vinto il premio Oscar come Miglior attore non protagonista, ma ha anche ricevuto candidature per Prima che sia notte, Biutiful e A proposito dei Ricardo. Ha inoltre recentemente recitato nei due episodi di Dune e nella seconda stagione della serie tv Netflix Monsters.