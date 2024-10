Dopo il successo della serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, ideata da Ryan Murphy, e il rinnovato interesse sui fratelli Lyle ed Erik Menendez, che nel 1989 a Beverly Hills hanno ucciso con un fucile da caccia i genitori Jose e Kitty Menendez e che nel 1996 sono stati condannati all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata, la vecchia casa della famiglia è stata invasa dai turisti. Come riporta il Los Angeles Times, i residenti intorno alla villa di Elm Drive si sono lamentati del destino di quello che un tempo era il loro pacifico quartiere, e che ora invece calamita orde di curiosi. “C’è gente a tutte le ore della notte”, ha detto al quotidiano un residente. “Le persone scendono dalle loro auto, bloccano il nostro vialetto. Non avevo capito che [la villa] fosse dall'altra parte della strada rispetto a me. È stato tutto piuttosto tranquillo finché non è uscito lo show di Netflix”. Il mese scorso, la polizia di Beverly Hills ha ricevuto 18 chiamate per forti rumori e violazioni di domicilio. La strada è meta anche di autobus turistici che peregrinano davanti alla casa, venduta a marzo per 17 milioni di dollari e attualmente in ristrutturazione e priva di abitanti. Inoltre, i turisti scattano foto e girano video, in particolare del famoso indirizzo. “In Italia lo spettacolo è molto seguito”, ha raccontato un turista italiano. “È affascinante visitare questo posto, qualcosa che vedi sempre sugli schermi. Hai l'opportunità nella vita reale [di vederlo]”.