Monsters 3, nuovi membri del cast della serie sui crimini di Ed Gein

Attualmente è al terzo posto come stagione di televisione in lingua inglese più vista nella storia di Netflix. La piattaforma di streaming ha rinnovato lo show per una seconda e una terza stagione nel 2022. La seconda stagione della serie, che racconta la storia di Lyle ed Erik Menendez e l'omicidio dei loro genitori, è stata rilasciata il 19 settembre scorso.

La serie antologica Monsters ha debuttato originariamente su Netflix nel 2022, con una prima stagione che ha ricevuto ampi consensi, in particolare per le interpretazioni di Evan Peters nei panni del serial killer statunitense Jeffrey Dahmer e Niecey Nash nel ruolo di Glenda Cleveland. Peters ha vinto un Golden Globe per lo show, mentre Nash ha vinto un Emmy.

Monsters 3 racconterà infatti i crimini di Ed Gein. Secondo fonti di Variety, Metcalf interpreterà la madre di Gein, Augusta, mentre Hollander interpreterà Alfred Hitchcock e Williams sarà Alma Reville, la moglie di Hitchcock. Visto e considerato che Gein è stato una delle ispirazioni per il personaggio di Norman Bates del film Psyco (titolo originale: Psycho) di Hitchcock, pare che la terza stagione di questa antologia di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) approfondirà come i crimini di Gein abbiano influenzato il film e il romanzo da cui è tratto. Ed Gein finì infamemente su tutti i giornali dell'epoca quando negli anni ’50 le autorità scoprirono che non soltanto aveva ucciso diverse persone, ma aveva perfino dissotterrato tombe da un cimitero vicino alla sua abitazione, creando vari tipi di oggetti domestici e indumenti da resti umani...

Invece, per quanto riguarda Hollander, l’attore ha recentemente lavorato con Murphy nella seconda stagione di Feud, dove ha interpretato Truman Capote. Anche Feud, proprio come Monisters, è una serie antologica. Feud ha debuttato a gennaio 2024, con successo (anche se non c’è nemmeno da dirlo, dato che parliamo del “Re Mida” del piccolo schermo: tutto ciò che tocca Ryan Murphy diventa oro…).

L’iconica Metcalf



Laurie Metcalf è una delle attrici più celebrate del suo tempo, avendo ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro in televisione, al cinema e in teatro.

È stata nominata 12 volte agli Emmy, vincendone quattro - una come miglior attrice guest star in una commedia per Hacks e tre per Roseanne (in italia tradotto con il titolo di Pappa e ciccia). È stata anche nominata per show come The Big Bang Theory, Getting On e Desperate Housewives.

Per ciò che concerne il cinema, Metcalf ha ricevuto una nomination all'Oscar e al Golden Globe per il suo ruolo in Lady Bird, mentre ha recitato in altri film come Scream 2 e Cercasi Susan disperatamente (titolo originale: Desperately Seeking Susan), il film del 1985 interpretato da Rosanna Arquette, Madonna e Aidan Quinn. Metcalf ha fatto parte del cast vocale del franchise di Toy Story ed è anche stata nominata sei volte ai Tony Award, vincendone due: una per A Doll’s House, Part 2 e l'altra per Three Tall Women.