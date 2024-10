Monsters, forse arriveranno altre puntate con le nuove udienze

Ryan Murphy sta pensando di aggiungere nuove puntate alla serie da lui co-creata, lo show di successo Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

A seguito dell'annuncio che un'udienza in tribunale è stata fissata per i fratelli Menendez per il prossimo novembre, il co-creatore del capitolo dedicato ai Menendez Brothers di Monsters ha dichiarato che la serie potrebbe tornare. "Credo che mi interesserebbe, se Nicholas Alexander Chavez e Cooper Koch accettassero”, ha affermato Murphy parlando ai microfoni del magazine americano Variety. “Farei forse uno o due episodi che continuino la storia”.

Lo show rappresenta il secondo capitolo dell'antologia true crime di Murphy su Netflix e racconta la storia dei fratelli californiani protagonisti, Lyle ed Erik Menendez, i quali uccisero i loro genitori nel 1989 e furono successivamente condannati per gli omicidi nel 1996. Dopo la première di Monsters, l’attuale avvocato dei fratelli Menendez - il legale che li assiste da dopo la condanna all’ergastolo - ha rivelato che nuove prove sono in fase di revisione per un nuovo ricorso.

Lo stesso giorno dell'annuncio dell'udienza, Ryan Murphy ha parlato con Variety esprimendo interesse a proseguire la storia. Sebbene una seconda stagione sia esclusa, il co-creatore ha dichiarato che gli piacerebbe estendere la prima stagione, a condizione che gli attori principali siano interessati a tornare per nuovi episodi.