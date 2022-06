Nicole Kidman e Javier Bardem insieme nel musical animato Spellbound

Cinema

Da morire (1995). Nicole Kidman vince il suo primo Golden Globe come migliore attrice in un film commedia o musicale grazie a questa pellicola diretta da Gus Van Sant, sceneggiata da Buck Henry e tratta da un romanzo di Joyce Maynard. Interpreta Suzanne Stone, una ragazza che vuole sfondare in televisione ed è disposta a tutto per riuscirci. Nel film anche Joaquin Phoenix e Matt Dillon (nella foto)