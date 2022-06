Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King insieme in una commedia Netflix

La trama e i protagonisti

Seppure non siano trapelate ancora molte notizie in merito alla pellicola, sappiamo che la vicenda racconterà una sorprendente storia d’amore, che darà il via a divertenti conseguenze per una giovane donna, per sua madre e per il suo capo, una star del cinema. Tutti e tre dovranno affrontare le complicazioni tipiche dei legami sentimentali, del sesso e della scoperta della propria identità. Le riprese del film dovrebbero cominciare alla fine della stagione estiva ad Atlanta. La commedia offrirà a Nicole Kidman la possibilità di cimentarsi in un film più “leggero”, dopo un periodo di grandi prove recitative per l’attrice: dalla serie tv Nine Perfect Strangers, fino a Being the Ricardos, film che le è valso una nomination all’Oscar come Migliore Attrice Protagonista per il suo ruolo di Lucille Ball. Zac Efron, invece, tornerà su Netflix dopo il successo ottenuto con la pellicola Ted Bundy - Fascino Criminale, in cui ha interpretato il ruolo del protagonista. Recentemente l’attore ha anche recitato in Firestarter e ha terminato di girare The Greatest Beer Run Ever, del regista Peter Farrelly. Infine la 22enne Joey King è molto apprezzata soprattutto per il successo ottenuto dalla trilogia The Kissing Booth.