Cosa sappiamo su The Greatest Beer Run Ever, nuovo film con Zac Efron

Apple TV+ rilascerà nell’autunno del 2022 il lungometraggio del regista Peter Farrelly , dal titolo The Greatest Beer Run Ever. Non è stata ufficializzata la data di uscita, poiché la pellicola non è ancora stata portata a termine. Le puntate saranno visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

La sinossi del film e il cast principale

Nel 1967 il veterano dei Marine 26enne, John Donohue (Zac Efron), lavorava come marinaio mercantile quando, una notte, partecipò a una sorta di sfida in un bar di New York. Tutti gli uomini riuniti in quel locale, infatti, avevano perso i loro cari durante la guerra del Vietnam. Così, uno dei presenti decise di proporre quella che in molti potrebbero considerare come un’idea bizzarra: qualcuno di loro avrebbe dovuto tentare di intrufolarsi in Vietnam, rintracciare i suoi compagni in guerra e dare a ciascuno un messaggio di sostegno proveniente da casa, magari insieme a qualche birra.

Tra gli attori che hanno preso parte alle riprese, oltre ai già citati Zac Efron, Bill Murray e Russell Crowe, troviamo Jake Picking, Will Ropp, Archie Renaux, Kyle Allen, Ruby Ashbourne Serkis, Matt Cook, Omari K. Chancellor e infine Will Hochman.

Torna alla regia il Premio Oscar Peter Farrelly

La Skydance Media ha acquisito i diritti per l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro il 26 aprile del 2019. L’interesse del regista Peter Farrelly, vincitore del Premio Oscar nel 2019 grazie al film Green Book, è stato immediato. Farrelly, infatti, ha iniziato subito a scrivere la sceneggiatura, insieme a Brian Currie e Pete Jones, oltre ad occuparsi successivamente della regia.

Inizialmente era prevista la presenza di Viggo Mortensen e di Dylan O’Brien, ma i due interpreti non hanno portato avanti le trattative per l’ingaggio. Zac Efron e Russell Crowe si sono uniti al cast nel luglio del 2021, mentre Murray è salito a bordo della nave solo a settembre del 2021.

Le riprese, effettuate tra il New Jersey e la Thailandia, sono iniziate nel mese di settembre scorso (2021) e non sono ancora state portate a termine.