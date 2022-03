Joey King di The Kissing Booth sposerà il regista Steven Piet

Joey King, le sue parole

“Non avrei mai immaginato che la felicità potesse essere così potente da poter togliere l'aria dai tuoi polmoni, travolgendo ogni parte di te che non puoi fare a meno di sentire bene i tuoi occhi dall'innegabile gioia” ha scritto Joey King su Instagram. “Non ho mai saputo che la presenza e il cuore di una persona potessero sembrare una vera casa. Non avrei mai immaginato che l'amore potesse essere così indiscutibilmente bello. Non l'ho mai saputo, fino a te”. L'attrice ha poi continuato: “Era il 2/2/22 quando mi hai chiesto di sposarti e mi hai reso la donna più fortunata del mondo. Ti amo più di quanto una didascalia di Instagram possa mai rendere giustizia. Uscire con te per sempre sembra un vero sogno, quindi facciamolo”. Anche il promesso sposo Steven Piet ha voluto scrivere un pensiero su Instagram: “Il tempo era tutt'altro che perfetto. Freddo. Ventoso. Perfettamente imperfetto per chiedere alla mia migliore amica di passare una vita insieme” ha scritto il regista, che ha fatto la proposta di matrimonio nel giorno del loro terzo anniversario. “Una vita di conversazioni incredibilmente sicure e vulnerabili. Tenendosi per mano sui silenziosi viaggi in taxi verso casa, sfiniti dall'ottimo cibo e dal vino rosso. E oh, la risata. La risata incontrollabile. Hai sbloccato una dimensione dell'amore in me che non sapevo esistesse”. I due si sono conosciuti nel 2019 sul set della miniserie The Act, per cui lei è stata nominata agli Emmy Awards e ai Golden Globe come miglior attrice protagonista, mentre lui ha diretto due degli otto episodi. Tra il 2017 e il 2018 Joey King è stata legata al collega Jacob Elordi, con cui ha girato i tre film della saga romantica The Kissing Booth.