Gwyneth Paltrow, i segreti rivelati nella sua biografia

Una biografia non autorizzata, che ha richiesto ben tre anni di ricerche e oltre duecento interviste, scava nella vita e nel passato dell'attrice, tra raccomandazioni, ex amici e amori finiti in disprezzo

L'autrice non ha parlato con Gwyneth Paltrow, dunque, ma ci ha provato. "Sono stata in contatto con il suo team negli ultimi tre anni", ha spiegato Odell. "Gwyneth vuole parlare con me? Proprio quando ho finito il libro, ho ricevuto un no. Non so nemmeno se lo abbia letto".

Non si tratta, però, di un'autobiografia. E nemmeno di una biografia autorizzata : si tratta di un libro scritto da Amy Odell, senza il permesso dell'attrice. La giornalista texana ha spiegato d'essersi basata su 220 interviste con persone vicine alla sua cerchia: non amici o familiari, ma conoscenti e dipendenti (attuali ed ex).

Gwyneth: The Biography è arrivato nelle librerie statunitensi martedì 29 luglio, giusto in tempo per diventare uno dei successi dell'estate (era al primo posto su Amazon tra le biografie ancor prima di essere pubblicato). Il motivo? Nelle sue 448 pagine, raccoglie tutto ciò che una buona biografia dovrebbe avere: amori, sesso, lussi, drammi, traumi familiari, conflitti sul lavoro, e un'enorme quantità di segreti.

La morte del padre e il matrimonio (poco convinto) con Chris Martin

In Gwyneth: The Biography, Odell racconta inoltre che, quando era molto giovane, l'attrice dovette volare in Economy con la madre e fece i capricci. "Ha sempre vissuto una vita molto glamour e lussuosa", osserva la scrittrice. "Ma non si è mai scusata per questo. Di solito, dice semplicemente: 'Questa è chi sono, questo è ciò che so, puoi prendere o lasciare".

Tuttavia, Gwyneth Paltrow ha anche sofferto molto. La morte di suo padre, nell'ottobre del 2002 a causa di un cancro alla gola, è stata per lei un colpo insormontabile e straziante. Per Gwyneth, il papà era l'amore di una vita. E proprio la sua malattia, l'avrebbe spinta a cercare risposte in quei trattamenti alternativi e olistici che l'hanno resa l'imprenditrice che è oggi grazie a Goop.

Secondo Odell fu la morte del padre, insieme al fatto che i suoi amici stavano iniziando a formalizzare le loro relazioni, a spingerla a sposare Chris Martin, cantante dei Coldplay, nel dicembre del 2003, senza dirlo a familiari e amici. Ma, per la scrittrice, i due non sono mai stati una vera coppia. "Paltrow si trovava in un momento particolare, per via del lutto", racconta Odell. "Martin le è stato accanto in un momento difficile. Le persone con cui ho parlato sostengono che non andavano d'accordo, che avevano poco in comune e che non c'era alchimia". Quando poi si separò dal marito, Gwyneth Paltrow lanciò la moda della "seperazione consapevole". Così consapevole che, secondo Odell, si sbarazzò immediatamente del letto che condivideva con Martin.

Gli ex amori

Oggi Gwyneth Paltrow è felicemente sposata con Brad Falchuk. Prima di lui, e prima di Chris Martin, ebbe però due relazioni molto pubblicizzate. La prima, con Brad Pitt, con cui è uscita dal 1994 al 1997, dopo averlo incontrato sul set di Seven. Secondo Odell, Paltrow arrivò a diprezzarlo, considerandolo uno stupido e finì per innamorarsi di Hugh Grant.

Poi arrivò Ben Affleck. Come suggerisce l'autrice, la loro relazione era piena di passione, ma lui non sempre ricambiava il suo affetto. "La loro alchimia fisica non riusciva a superare gli impulsi autodistruttivi di Ben, che l'avrebbe anche tradita", racconta l'autrice, spiegando che Affleck stava attraversando un periodo difficile all'inizio della loro relazione, quando "lottava contro l'alcolismo e la dipendenza dal gioco d'azzardo".