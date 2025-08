Dardust al pianoforte, esce Urban Impressionism (Piano Solo)

Otto tracce per solo piano tratte dal suo ultimo album: Dardust pubblica l’EP Urban Impressionism (Piano Solo) e annuncia dieci nuove date nei teatri italiani. Raddoppia anche Milano dopo il sold out del 20 novembre

Otto perle, un solo strumento, un viaggio tra cemento e malinconia. Dardust torna oggi con Urban Impressionism (Piano Solo), un EP raffinato e intenso che raccoglie otto tracce per solo pianoforte tratte dall’omonimo album pubblicato lo scorso novembre, uno dei progetti più visionari e concettualmente potenti della musica contemporanea italiana. A questo annuncio si aggiunge un’altra notizia: sold out la data del 20 novembre a Milano e nuove date nei teatri italiani a partire dal 21 novembre. Per un artista che unisce geometrie urbane e impressionismo sonoro, il viaggio è appena iniziato.

Un EP per svelare l’anima dei brani Urban Impressionism (Piano Solo) è un esercizio di sottrazione: otto tracce nude, prive di qualsiasi abbellimento produttivo, che riscoprono l’essenza melodica e emotiva delle composizioni originarie. Il focus track è Mon Coeur, Béton Brut - Piano Solo, accompagnato da Nuage for a Fading Sky e Golden Cage, già pubblicate come anticipazioni. Il progetto nasce come naturale estensione dell’album principale, dove Dardust – alias di Dario Faini – trasforma il paesaggio urbano in architettura musicale: brutalismo e post-modernismo si fanno spartito, mentre le pennellate dell’impressionismo pittorico danno forma a un pianismo libero, emotivo, liquido.

Tra musica e architettura Con Urban Impressionism, Dardust ha rotto i confini della neoclassica, fondendo arti visive e suono, città e anima. Il piano solo ne rappresenta il cuore più intimo: senza elettronica, senza effetti, solo tasti bianchi e neri a raccontare cemento e sentimenti, vertigini e visioni. È un’opera di sottrazione che si traduce in potenza espressiva, una dichiarazione d’amore al gesto musicale puro. Dopo un tour europeo acclamato tra Barcellona, Berlino e Londra, Dardust annuncia dieci nuove tappe italiane, tutte in teatri selezionati, intimi e acusticamente perfetti. La data del 20 novembre al Teatro San Babila di Milano è sold out, e raddoppia con un secondo appuntamento il 21 novembre. I biglietti per le nuove date saranno disponibili online da lunedì 4 agosto alle ore 12, e nei punti vendita autorizzati da sabato 9 agosto alle ore 10.