Dardust a Milano, un viaggio onirico in una serata indimenticabile

Al grido di ‘less is more’ Dario Faini ha aperto il primo atto Right Emisphere sedendo al pianoforte, la scenografia minimalista e le immagini di paesaggi orientali hanno giocato in sottrazione lasciando lui e la sua musica al centro del palco. Come un caldo abbraccio le melodie hanno accompagnato i presenti nel corso della Primavera, la prima delle quattro parti del primo atto. Il rumore e le immagini di un temporale hanno trasportato gli spettatori al secondo, ovvero l’Estate, in cui suoni dolci del risveglio hanno lasciato spazio a melodie più burrascose.

Archiviato Right Emisphere, è stata la volta di Left Emisphere suddiviso in Coordinates, Barocco Disco, Epic Japan e Hymns. Una cascata di petali ha aperto le danze della parte in cui il pubblico non ha potuto far altro che lasciarsi trasportare scatenandosi in una notte indimenticabile. I paesaggi orientali hanno lasciato spazio ad altre immagini di derivazione nipponica, le luci viola e blu hanno guidato i presenti all’interno del Teatro degli Arcimboldi trasformatosi per una sera nel club più esclusivo ed eclettico della città.

La commistione di influenze dell’album ha fatto breccia nel pubblico: dalla pizzica alla disco dance senza dimenticare ovviamente i suoni propriamente elettronici. Max Martin sta alla Svezia come Dario Faini all’Italia.