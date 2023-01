Da Dardust a Mengoni, i 45 migliori album italiani del 2022. FOTO

Un anno con molta buona musica italiana, tanta ricerca, tante nuove realtà. Un viaggio per me entusiasmante. Il mio album preferito del 2022 è Duality di Dardust. Dario Faini ha declinato le sue due anime in altrettanti lavori e sempre più si conferma l'anarchico vincente della musica. Le segnalazioni sono 45 e non è una classifica: c'è un vincitore, Dardust, e 44 secondi a pari merito. Possono apparire tanti ma se guardate quanti dischi sono usciti siamo ai decimali



SELEZIONE DEGLI ALBUM A CURA DI FABRIZIO BASSO