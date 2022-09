Banco del Mutuo Soccorso, 50 anni di volo sull'Ippogrifo della vita

approfondimento

Il Banco del Mutuo Soccorso fa festa con Orlando: Le Forme dell'Amore

Vittorio Nocenzi, che ha voluto raccontare il suo Orlando in prima persona, dimostra un mix di serietà e ironia: “Non ho mai amato gli anniversari celebrati con lo champagne, al Banco piace celebrare i momenti davvero importanti con il lavoro concreto. Ecco perché ci è sembrata subito bellissima la possibilità di mettere sulla nostra torta del cinquantennale non una semplice, simbolica candelina, bensì una candela speciale". Ed è il nuovo album inedito ispirato e dedicato all’Orlando Furioso. La prima missione di Vittorio Nocenzi è stata, dopo un pre-ascolto, trasportarci nel cuore del progetto, e per farlo è stato necessario salire con lui sulla macchina del tempo e tornare al 1971 quando, alle Terme di Roma, si celebrò il Festival Pop di Caracalla, il primo festival gratuito rivolto alle nuove tendenze musicali del rock psichedelico e progressivo. Era ottobre e nell'Urbe splendeva il sole: adagiata su un prato, una folla di giovani si raduna per celebrare l’amore per la musica. All'ombra di questo palco spartano e confuso nasce il Banco del Mutuo Soccorso. La band inizialmente era formata da Francesco Di Giacomo (voce), Vittorio Nocenzi (Pianoforte, clarinetto, voce) Gianni Nocenzi (pianoforte, clarinetto, voce), Marcello Todaro (Chitarra), Renato D’angelo (basso), Pierluigi Calderoni (batteria). Qualche mese dopo, per gli amanti dell'agiografia Prog era Il 3 maggio 1972, la Ricordi Dischi pubblica Il Salvadanaio, lo storico album che dispiega le ali all'ormai cinquantennale carriera del Banco del Mutuo Soccorso. Il primo brano si intitolava In volo e nei suoi versi evocava Astolfo e il suo Ippogrifo, le due figure centrali de L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Proprio quell'iconico brano è utilizzato come ponte al nuovo album. Certo in questi cinque decenni tante cose sono mutate: negli anni il Banco ha subìto diverse trasformazioni; le più importanti e dolorose sono state la scomparsa di due pilastri come il cantante Francesco di Giacomo e il chitarrista Rodolfo Maltese. Vinti i dubbi e i tormenti, Vittorio Nocenzi decide di far continuare la meravigliosa avventura del Banco del Mutuo Soccorso: "La musica - commenta Nocenzi - è l’unico modo di tenere in vita chi non c’è più. Attraverso i concerti e le note Francesco e Rodolfo saranno sempre ricordati con amore e felicità. Finché ci sarà il Banco, finché rimarrà vivo l’ideale di cercare l’amore in un mondo di ingiustizie e soprusi, non saranno andati via davvero".