Il leggendario BANCO DEL MUTUO SOCCORSO è lieto di celebrare quest'anno i 50 anni di attività con l'uscita del loro concept album più ambizioso sin dal debutto. "Orlando: Le Forme dell'Amore" uscirà il 23 settembre 2022 su Inside Out Music ed è stato anticipato dal primo singolo dell'album, Cadere o Volare.



Il commento del membro fondatore Vittorio Nocenzi: "Cadere o Volare rappresenta un momento chiave nella narrazione del Poema dell’Orlando Furioso. E la decisione intorno alla quale ruota il concept dell’Ariosto. Ecco perché anche per la nostra versione abbiamo deciso di utilizzare il termine ‘le forme dell’amore’. Orlando, il paladino più importante dell'imperatore, si trova costretto dal destino a decidere se far fede al suo codice d’onore di cavaliere o cedere ai suoi sentimenti per la principessa Angelica. La narrazione del poema è descritta nel testo: due diversi messaggeri al campo dei cristiani, il primo dei due comunica che i paladini sono sotto assedio dei saraceni e necessitano l’immediato intervento di Orlando mentre il secondo messaggero annuncia che la principessa Angelica è caduta vittima di un rapimento degli stessi saraceni e serve che Orlando corra subito a liberarla. E in questo terribile cruccio si trova Orlando che deve prendere immediatamente una decisione e scegliere tra l’onore e l’amore. Anche musicalmente parlando, questo brano descrive perfettamente l’Orlando e la sintesi tra la parte ritmica e quella melodica di questo album. 'Cadere O Volare' è altresì un chiaro esempio della varietà di arrangiamenti che spaziano dall’intro sinfonico al duetto strumentale di chitarra elettrica e tastiere che caratterizza la seconda parte del brano".



Vittorio Nocenzi ha lavorato al concept musicale di questo nuovo album per anni, insieme al figlio Michelangelo e al paroliere Paolo Logli. Narrare un vero poema del XVI secolo attraverso diverse canzoni e descrivere i fatti e gli ideali dell'epoca è stato uno sforzo non indifferente. Il risultato dell'immenso lavoro in studio è pienamente rappresentato in un album epico che fisserà nuovi parametri per gli appassionati di progressive rock. Indubbiamente il Banco è sempre stato legato alle proprie radici, ma "Orlando: Le Forme dell'Amore" è una prova definitiva di come il rock prog tradizionale possa evolversi in una moderna nuova miscela di suono e spirito. La scelta di cantare solo in italiano (come sul precedente "Transiberiana") conferma la volontà del Banco di rimanere fedele a ciò che lo ha reso la leggenda che è tuttora. Al fine di aiutare i fan internazionali a capire e seguire meglio i testi su una base traccia per traccia, le traduzioni in inglese dei testi saranno incluse nel booklet, insieme ai testi originali in italiano. In aggiunta a ciò la band pubblicherà una spiegazione dettagliata dell'intero concept e la narrazione dell'album sul proprio sito web.



L'album sarà disponibile come Limited CD Digipak, Gatefold 180g 2LP+CD e in digitale. Disponibile il preorder a questo link: https://bancodelmutuosoccorso.lnk.to/Orlando-LeFormeDellAmore

Proemio (cover version) (00:02:13) La Pianura Rossa (00:06:38) Serve Orlando Adesso (00:04:52) Non Mi Spaventa Più L'amore (00:05:01) Non Serve Tremare (00:04:06) Le Anime Deserte Del Mondo (00:05:01) L'isola Felice (00:03:57) La Maldicenza (00:06:17) Cadere O Volare (00:05:09) Il Paladino (00:02:52) L'Amore Accade (00:03:42) Non Credere Alla Luna (00:06:56) Moon Suite (00:11:49) Come È Successo Che Sei Qui (00:03:38) Cosa Vuol Dire Per Sempre (00:06:48)



La band festeggia quest'anno il proprio 50esimo anniversario, con i primi due album originariamente pubblicati nel 1972, e sta celebrando questa importante occasione con un tour intensivo di cui seguiranno aggiornamenti.