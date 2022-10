“L’Universo live” di Mara Sattei è una gemma intarsiata di eleganza

Emozionata e felice. Elegantemente esplosiva quando inizia a cantare: l’Universo live di Mara Sattei è una piccola gemma, intarsiata di tanti elementi che la rendono un gioiello musicale unico e da serbare gelosamente. Al suo concerto alla Santeria Toscana di Milano, l’artista ha portato il suo mondo musicale, condiviso pensieri e gioie con i presenti. Ma anche con Carl Brave, arrivato a sorpresa e salito sul palco in più momenti, anche per una versione inedita di “Spigoli”. Il racconto del concerto di Mara Sattei Condividi

L'atmosfera che si respira quando si arriva alla Santeria Toscana è quella di un gruppo di amici che si trova ad un concerto di una cara amica. C'è chi non la vede da un po', chi la sente tutti i giorni, o magari c'è chi la sente ogni tanto perché non la vuole disturbare, ma alla fine sono tutti lì, perché la vogliono assolutamente vedere. E con lei vogliono condividere momenti passati, scanditi anche dalle note delle sue canzoni, ma soprattutto crearne di nuovi. Tra i pensieri dei presenti arrivati nel locale milanese, dove Mara Sattei porta sul palco l'ultima data del suo tour invernale, si respira proprio questo: la voglia di stare insieme. E la cantautrice non delude affatto le attese, sin dall'intro del suo concerto, con cui ha raccontato anche il suo "Universo", album uscito a gennaio 2022: "La verità è che accettare il disordine ci fa comprendere realmente cosa è al suo posto e ci dà la consapevolezza di chi siamo o di chi vorremmo essere. Io con la musica ho scoperto di essere libera, dentro il mio universo che ora vi mostro".

Tra le canzoni "Altalene", "Parentesi", "M12ano" e "Spigoli" con Carl Brave approfondimento Mara Sattei, tracklist e collaborazioni dell'album "Universo" Ecco, Mara prende per mano e porta tutti in questo suo universo musicale, intarsiato di condivisione, libertà e unicità. E di emozioni, che lei stessa non ha paura di nascondere: in più momenti parla con il pubblico, che le regala applausi e cuori, in un turbine di emozione che quasi la fanno commuovere. La bellezza e bravura di un artista si vede anche nel suo dono di far emozionare e emozionarsi, perché non c’è nulla di più bello di dare ma anche di ricevere. Mara Sattei fa tutto questo. Tra le canzoni portate a Milano c’è la bellissima “Altalene”, “Parentesi” (che vede la collaborazione di Giorgia), “Occhi stelle”, “Nuova registrazione 326” e “M12ano”, con Tha Supreme. Ma c’è anche la sorpresa Carl Brave, che sale sul palco per “Spigoli”, con Carletto (come lo chiama il pubblico) che chiede “un po’ di caciara per la mia amica Mara Sattei”.

"Sei bellissima" le cantano..e Mara risponde: "Voi di più" approfondimento Carl Brave, il nuovo singolo "Spigoli" con Tha Supreme e Mara Sattei Mara durante il live condivide pensieri, momenti che hanno segnato questi due ultimi anni molto difficili: “Nessuno si sarebbe mai aspettato quello che è successo. Ma dopo tutto questo, ho scelto di dare un peso diverso ai ricordi e allo scandire del tempo” dice la cantautrice dopo aver letto alcune frasi del libro “Novecento” di Alessandro Baricco. Qualche istante e poi riparte la musica, Mara Sattei non pensa neanche per sogno di terminare il live e continua a cantare senza sosta (si ferma soltanto quando il pubblico intona “Sei bellissima” e lei risponde “voi di più”!). Quando, però, arriva verso la fine, la cantautrice ammette “Vorrei non finisse mai…” e intona “l%p”, presente nel disco “C@RA++ERE S?EC!@LE di Thasup. In chiusura, prima di prendere ogni regalo portato dai fan (e anche prima di scattare qualche selfie sottopalco), Mara richiama l’amico Carl Brave per un’ultima canzone. Che Mara fosse brava già si sapeva. Che fosse speciale…ne abbiamo avuto la conferma.