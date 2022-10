Premio Tenco, Djelem Do Mar: "Il problema di un popolo è di tutti"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dello spettacolo La sorpresa dell'edizione 2022 del Premio Tenco è come una bussola (e infatti si parla tanto di viaggio, fisico e mentale) e dunque ha quattro punti cardinali che sono il progetto Djelem do Mar , l'album Voci Oltre e due protagoniste, Sara Marini e Fabia Salvucci . Voci Oltre è un disco dalle radici antiche ma dal suono contemporaneo, è un viaggio etno-linguistico composto da brani originali. Parte dal Mediterraneo per spingersi oltre: tocca l’Africa, l’Asia, l’America meridionale, per poi tornare in Europa e finire da dove si è partiti, in Italia. Un repertorio affrontato in dieci lingue: quelle di casa nostra, italiano, sardo, siciliano e calabrese grecanico (parlato nella provincia di Reggio Calabria), e armeno, greco, bulgaro, iraniano, farsi (persiano) e portoghese. L’album è prodotto artisticamente da Stefano Saletti, uno dei nomi più accreditati della world music italiana.

Sara e Fabia cosa rappresenta per voi essere al PremioTenco? E avete un brano di Luigi Tenco che amate particolarmente?

Siamo onoratissime di essere qui, è importante per noi e per la nostra storia musicale, portiamo messaggi importanti, cantiamo le voci di tanti popoli ed è un grande onore divulgare. Vedrai Vedrai perché racconta tante cose ed è di buon auspicio. Poi c'è Ognuno è libero che rivela la sua parte più rockabilly: si pensa spesso a lui come una figura cupa, introversa e caratterialmente scostante ma c’è un bel filone rockabilly nel suo percorso. E poi lunga vita al Club Tenco, è uno spazio vitale per chi non è nel mainstream.

A causa della guerra Jurij Ševčuk non ha potuto esserci. Lui ha chiesto perdono per non potere essere a Sanremo. Cosa vi sentite di dirgli?

Siamo vicine a lui. Per quello che è possibile suoneremo anche per lui e speriamo che il nostro affetto gli arrivi.

Il vostro progetto è definito etno-linguistico: come nasce? D’altra parte il titolo è Voci Oltre.

Attraversiamo tanti linguaggi. Gli idiomi sono la parte più rappresentativa, sono un codice antropologico. Cantare quelle lingue è un po’ come dare voce a un popolo. Ci affasciano le diversità linguistiche ed è bellissimo ritrovarle nella ricerca delle nostre radici. Il tutto è reso compatto con il sound grazie al lavoro di Stefano Saletti che ci ha guidato nel rappresentare i brani con sonorità omogenee. Abbiamo cercato un sound contemporaneo che possa arrivare a un pubblico che ci conosce poco.

Il vostro nome nasce dalla fusione di due lingue, il romanì e il portoghese, ma nel vostro album gli idiomi utilizzati sono dieci: perché questi due per il titolo?

È il nome del progetto. Significa andare, incontrare un fratello e un amico e dire andiamo insieme attraverso il mare. E ne abbiamo attraversati tanti!