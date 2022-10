Premio Tenco 2022, Jurij Sevčuk: "Non ci saremo, c'è una guerra"

Il rocker russo è il gruppo DDT costretti dalla chiusura delle frontiere a rinunciare a ritirare in presenza la targa assegnatagli come Premio Internazionale: "Stanno morendo esseri umani. La cultura ne soffre, quelli più in difficoltà oggi sono le persone che svolgono lavori intellettuali, sottoposte a durissime censure e persecuzioni", ha dichiarato il musicista

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Il Premio Tenco Internazionale Jurij Ševčuk, domani non potrà essere presente al Teatro Ariston di Sanremo per il ritiro del Premio Tenco 2022 a causa del conflitto tra Russia e Ucraina e alla conseguente chiusura delle frontiere russe. Di seguito la sua dichiarazione.

approfondimento

Premio Tenco 2022, Ditonellapiaga: "Desidero un viaggio lungo"

"Ciao, signore e signori! Grazie mille, Tenco! Grazie mille, Sanremo! Vi mandiamo un grazie enorme, ma purtroppo non siamo riusciti a venire per partecipare di persona alla premiazione. Perdonateci. È in corso una guerra. Stanno morendo esseri umani. La cultura ne soffre, quelli più in difficoltà oggi sono le persone che svolgono lavori intellettuali, sottoposte a durissime censure e persecuzioni. Anche il nostro gruppo DDT si è visto cancellare tutti i concerti che dovevamo tenere nel nostro amatissimo Paese. La cultura soffre, e la cultura, in epoche come questa, è uno strato sottilissimo di burro sopra un pezzo di pane raffermo. La cultura è la flora e la fauna del bene e dell’amore, della comprensione e della empatia. Ma nemmeno la montagna più grande è più alta dell’erba che ci cresce sopra. La musica non conosce confini. La musica non combatte. La musica regala amore. Auguro a tutti pace e bene, auguro a tutti concordia, e spero che l’anno prossimo riusciremo a suonare per voi un concerto. Viva la pace! Un saluto a tutti. Con grande stima, Yuri Shevchuk e il gruppo DDT".