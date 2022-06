Dargen D'Amico, il nuovo singolo è Ubriaco di te: il testo

Ubriaco di te è il nuovo singolo di Dargen D’Amico pubblicato mercoledì 15 giugno. In radio da venerdì 17, ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo tormentone dell’estate grazie al ritmo funky e al racconto di una storia d’amore spensierata. Ecco il testo

Non solo protagonista della prossima stagione televisiva, dove sarà uno dei quattro giudici dietro il bancone di X-Factor , Dargen D’Amico si prepara a essere sulla bocca (e nella cuffia) di tutti anche in questa estate, con la pubblicazione del suo nuovo singolo Ubriaco di te , in streaming sulle piattaforme digitali e alta rotazione radiofonica dalla mezzanotte di mercoledì 15 giugno . Ecco significato e testo della canzone.

Ubriaco di te, il significato del nuovo singolo di Dargen D’Amico che è già una hit

Dargen D'Amico racconta l'imprevedibilità dell'amore in Ubriaco di Te

Si chiama Ubriaco di te il nuovo singolo del rapper e cantautore milanese, Dargen D’Amico, al secolo Jacopo Matteo Luca D’Amico, alla release ufficiale oggi, mercoledì 15 giugno sulle piattaforme per la musica in digitale e in scaletta nelle migliori radio italiane da venerdì 17. Un pezzo che, sulla scia del successo sanremese Dove si balla, racconta in chiave spensierata e con la tipica leggerezza estiva, il lato più divertente dell’amore, paragonato a una vera e propria “ubriacatura sentimentale” capace di mandare “fuori di testa” e rendere tutto più imprevedibile. Sul lato più tecnico, Ubriaco di te è una canzone ritmata e funky, perfetta per far ballare e cantare tutti durante le più calde serate estive. È scritta dallo stesso Dargen D’Amico insieme ad Edwyn Roberts e Gianluigi Fazio che ne hanno curato anche la produzione per Universal Music Italy.