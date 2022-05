Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi sono i nuovi giudici di questa stagione in arrivo da settembre su Sky e in streaming su NOW. Il loro lavoro inizierà con le Audition, che torneranno ad essere un grande evento con il pubblico in presenza, le cui registrazioni avverranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1).