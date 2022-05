X Factor 2022, partecipa come pubblico alle audizioni

approfondimento

Ambra Angiolini al tavolo dei giudici di X Factor 2022

Ecco tutte le informazioni per partecipare come pubblico alle Audizioni di X Factor 2022. Le registrazioni si svolgeranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1) e partecipare è semplicissimo: scrivete un’email all’indirizzo pubblicoxf2022@fremantle.com indicando la data preferita tra quelle disponibili, il numero di componenti del gruppo incluso il tuo, nome cognome età e numero telefonico di un referente del gruppo e, in caso di minori, il genitore o delegato che accompagnerà il minore di 18 anni. L’età minima per partecipare è 12 anni compiuti. Per evitare sovrapposizioni, vi preghiamo di effettuare una sola richiesta.