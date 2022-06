Dargen D'Amico racconta l'imprevedibilità dell'amore in Ubriaco di Te

approfondimento

Dargen D’Amico al tavolo dei giudici di X Factor 2022

Attualmente impegnato al tavolo della giuria della nuova edizione di X Factor (GUARDA LO SPECIALE) e in tour con i suoi live in tutta Italia, Dargen D'Amico torna con un brano che dà il benvenuto all’estate e invita nuovamente il pubblico a scatenarsi in pista. In Ubriaco di te il poliedrico rapper racconta il lato più leggero dell’amore, quella ubriacatura sentimentale che rende la vita più spensierata, divertente e imprevedibile. Un pezzo ritmato, funky, caratterizzato da un groove perfetto per ballare in spiaggia fino a tarda notte. Ubriaco di te arriva a pochi mesi dalla pubblicazione di Nei Sogni nessuno è monogamo, il suo decimo album in studio. Un progetto discografico complesso ed eterogeneo, in cui a essere fornito è il suo personalissimo sguardo sulle cose, e che include anche Dove si balla, con cui l’artista si è presentato alla 72ma edizione del Festival di Sanremo classificandosi nono. Il brano, a oggi Doppio Disco di Platino, è diventato una vera e propria hit e ha totalizzato oltre 100mln di stream sulle piattaforme digitali, rimanendo stabile nella Top 10 della classifica singoli FIMI/Gfk per 13 settimane consecutive.