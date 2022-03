Manca pochissimo alla serata di premiazione degli Oscar 2022. La sera del 27 marzo (negli Stati Uniti) scopriremo chi ha vinto le ambite statuette. Tra i riconoscimenti più importanti per gli attori, troviamo indubbiamente la categoria Miglior Attrice Protagonista. I giochi sembrano fatti, ma non è detto che la serata non riservi delle sorprese. Vediamo tutte le candidate