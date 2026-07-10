Il nuovo progetto discografico rappresenta il quindicesimo album in studio della cantante ed è stato pubblicato il 3 luglio 2026 da Warner. Confession II arriva ventuno anni dopo Confession on a Dance Floor (2005), lavoro che aveva celebrato le sonorità disco degli anni Settanta e Ottanta. Quelle influenze ritornano anche nel nuovo disco, che riprende lo stesso spirito musicale aggiornandolo in una veste contemporanea.

La traduzione del singolo Danceteria

Tutti parlano, tutti parlano, tutti parlano

Tutti parlano, tutti parlano, tutti parlano

Anch’io ho qualcosa di cui voglio parlare (tutti parlano, tutti parlano)

Scendo dal treno, quattro, cinque, sei

Cammino fino al locale, non aspetto un bel niente

Incontro un ragazzo di nome Martin Burgoyne

È il mio migliore amico, è il mio toyboy

Vediamo la coda, è troppo lunga

Sgomitiamo fino all’ingresso, c’è Haoui Montaug

Ci fa cenno di entrare: “Non capisci”

Credo che sei tu che non capisci

Aspetto nel backstage, salgo in macchina

Guido fino in discoteca, prendo un drink al bar

La gente magari parlerà di noi, sì

Ma non mi importa

Non è quello che dico, non è quello che faccio

È il modo in cui il linguaggio del mio corpo ti parla

Io voglio solo perdermi nel ritmo

Vieni qui

Alzatevi tutti e ballate (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)

Qui ognuno è un’opera d’arte

Alzatevi tutti e ballate (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)

Qui ognuno è un’opera d’arte

Alzatevi tutti e ballate

Prendo l’ascensore

Incontro Debi Mazar

Ci porta al terzo piano

Andiamo verso la pista da ballo

Poi vedo che il DJ è Mark Kamins

C’è lui in console, nascondiamo la cocaina

Ha messo il mio nastro “Everybody” (Everybody)

È così che diamo inizio alla festa

Faccia a faccia, corpi tutti intorno

La temperatura sale e il sudore scorre giù

Tutti stanno guardando, oh, sì

Non mi importa

Non è quello che dico, non è quello che faccio

È il modo in cui il linguaggio del mio corpo ti parla

Io voglio solo perdermi nel ritmo

Vieni qui

Alzatevi tutti e ballate (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)

Ognuno qui è un’opera d’arte

Tutti alzatevi e ballate (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)

(Tutti, muovete il corpo)

Ognuno qui è un’opera d’arte

Tutti alzatevi e ballate

È così che diamo inizio alla festa

Ci sono Fab Five Freddy e Basquiat

Keith Haring e Kenny Scharf

Venivano tutti da Shafrazi

Sha-fra-zi a ritmo di musica

Ci sono Maripol e un tizio di nome Fred

Guarda questi tizi che muovono la testa

Ci sono la Rock Steady Crew e Crazy Legs

Ragazzi portoricani, mi fanno impazzire

Mi hanno fatto impazzire

Nile Rodgers e David Byrne

I B-52s avevano soldi da buttare

I Lounge Lizards avevano un gran stile

Lower East Side, fai una passeggiata sul lato selvaggio

Doo, doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo, doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo, doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo-doo

Divertiamoci un po’, facciamo un altro giro

Uh

Alzatevi tutti e ballate (Ballate)

Alzatevi tutti e ballate (Ballate)

Alzatevi tutti e ballate

Qui ognuno è un’opera d’arte

Qui ognuno è un’opera d’arte (Ballate)

Opera d’arte, opera d’arte

Alzatevi tutti e ballate

Qui ognuno è un’opera d’arte

Qui ognuno è un’opera d’arte

Opera d’arte, opera d’arte

Alzatevi tutti e ballate