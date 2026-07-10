Madonna, testo e significato del nuovo singolo Danceteria che esce oggiMusica
Con il terzo singolo estratto dal nuovo album Confession II, la Regina del Pop ripercorre la notte che segnò l'avvio della sua avventura nella musica, trasformando un ricordo personale in un brano dal forte impatto dance. Il pezzo unisce atmosfere ispirate alla cultura dei club con riferimenti autobiografici, riportando al centro della narrazione il locale newyorkese nel quale tutto ebbe inizio
Madonna torna a ballare con Danceteria: il nuovo singolo (che potete ascoltare nel videoclip che trovate in fondo a questo articolo) guarda alle origini della sua storia artistica.
A oltre quattro decenni dall'inizio della propria carriera, Madonna sceglie di volgere lo sguardo al passato per raccontare uno dei momenti più significativi del suo percorso. Con Danceteria, terzo singolo estratto dal nuovo album Confession II, l'artista ripercorre la notte che segnò l'avvio della sua avventura nella musica, trasformando un ricordo personale in un brano dal forte impatto dance. Il pezzo unisce atmosfere ispirate alla cultura dei club con riferimenti autobiografici, riportando al centro della narrazione il locale newyorkese nel quale tutto ebbe inizio.
Il nuovo progetto discografico rappresenta il quindicesimo album in studio della cantante ed è stato pubblicato il 3 luglio 2026 da Warner. Confession II arriva ventuno anni dopo Confession on a Dance Floor (2005), lavoro che aveva celebrato le sonorità disco degli anni Settanta e Ottanta. Quelle influenze ritornano anche nel nuovo disco, che riprende lo stesso spirito musicale aggiornandolo in una veste contemporanea.
Scopriamo di seguito testo, traduzione e significato tra le righe del nuovo singolo Danceteria.
Il testo di Danceteria di Madonna
Talk about, talk about, talk about
Talk about, talk about, talk about
I got somethin’ I wanna talk about (Talk about, talk about)
I get off the train, four, five, six
Walk to the club, don’t wait for shit
Meet this boy named Martin Burgoyne
He’s my best friend, he’s my boytoy
We see the line, it’s way too long
Cut to the front, there’s Haoui Montaug
Waves us in, No Entiendes
I’m not sure you understand this
Wait backstage, get into my car
Drive to the disco, have a drink at the bar
People, they might talk about us, yeah
I don’t care
It’s not what I say, it’s not what I do
It’s how my body language talks to you
I just want to lose myself in the groove
Get over here
Everybody get up and dance (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)
Everyone here is a work of art
Everybody get up and dance (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)
Everyone here is a work of art
Everybody get up and dance
Get on the elevator
I run into Debi Mazar
Take us to the third floor
Walk us to the dance floor
Then I see Mark Kamins is the DJ
He’s the DJ, hide the cocaine
He played my tape “Everybody” (Everybody)
This is how we start the party
Face to face, bodies all around
Temperature is risin’ and the sweat’s drippin’ down
Everybody’s watchin’ now, oh, yeah
I don’t care
It’s not what I say, it’s not what I do
It’s how my body language talks to you
I just want to lose myself in the groove
Get over here
Everybody get up and dance (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)
Everyone here is a work of art
Everybody get up and dance (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)
(Everybody, move your body)
Everyone here is a work of art
Everybody get up and dance
This is how we start the party
There’s Fab Five Freddy and Basquiat
Keith Haring and Kenny Scharf
Everyone came from Shafrazi
Sha-fra-zi to the beat
There’s Maripol and a guy named Fred
See these guys spinning on their heads
There’s Rock Steady Crew and Crazy Legs
Puerto Rican boys, they make me crazy
They made me crazy
Nile Rodgers and David Byrne
B-52s had money to burn
Lounge Lizards had so much style
Lower East Side, take a walk on the wild side
Doo, doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo, doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo, doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo-doo
Let’s have some fun, let’s have another one
Uh
Everybody get up and dance (Dance)
Everybody get up and dance (Dance)
Everybody get up and dance
Everyone here is a work of art
Everyone here is a work of art (Dance)
Work of art, work of art
Everybody get up and dance
Everyone here is a work of art
Everyone here is a work of art
Work of art, work of art
Everybody get up and dance
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La traduzione del singolo Danceteria
Tutti parlano, tutti parlano, tutti parlano
Tutti parlano, tutti parlano, tutti parlano
Anch’io ho qualcosa di cui voglio parlare (tutti parlano, tutti parlano)
Scendo dal treno, quattro, cinque, sei
Cammino fino al locale, non aspetto un bel niente
Incontro un ragazzo di nome Martin Burgoyne
È il mio migliore amico, è il mio toyboy
Vediamo la coda, è troppo lunga
Sgomitiamo fino all’ingresso, c’è Haoui Montaug
Ci fa cenno di entrare: “Non capisci”
Credo che sei tu che non capisci
Aspetto nel backstage, salgo in macchina
Guido fino in discoteca, prendo un drink al bar
La gente magari parlerà di noi, sì
Ma non mi importa
Non è quello che dico, non è quello che faccio
È il modo in cui il linguaggio del mio corpo ti parla
Io voglio solo perdermi nel ritmo
Vieni qui
Alzatevi tutti e ballate (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)
Qui ognuno è un’opera d’arte
Alzatevi tutti e ballate (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)
Qui ognuno è un’opera d’arte
Alzatevi tutti e ballate
Prendo l’ascensore
Incontro Debi Mazar
Ci porta al terzo piano
Andiamo verso la pista da ballo
Poi vedo che il DJ è Mark Kamins
C’è lui in console, nascondiamo la cocaina
Ha messo il mio nastro “Everybody” (Everybody)
È così che diamo inizio alla festa
Faccia a faccia, corpi tutti intorno
La temperatura sale e il sudore scorre giù
Tutti stanno guardando, oh, sì
Non mi importa
Non è quello che dico, non è quello che faccio
È il modo in cui il linguaggio del mio corpo ti parla
Io voglio solo perdermi nel ritmo
Vieni qui
Alzatevi tutti e ballate (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)
Ognuno qui è un’opera d’arte
Tutti alzatevi e ballate (Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)
(Tutti, muovete il corpo)
Ognuno qui è un’opera d’arte
Tutti alzatevi e ballate
È così che diamo inizio alla festa
Ci sono Fab Five Freddy e Basquiat
Keith Haring e Kenny Scharf
Venivano tutti da Shafrazi
Sha-fra-zi a ritmo di musica
Ci sono Maripol e un tizio di nome Fred
Guarda questi tizi che muovono la testa
Ci sono la Rock Steady Crew e Crazy Legs
Ragazzi portoricani, mi fanno impazzire
Mi hanno fatto impazzire
Nile Rodgers e David Byrne
I B-52s avevano soldi da buttare
I Lounge Lizards avevano un gran stile
Lower East Side, fai una passeggiata sul lato selvaggio
Doo, doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo, doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo, doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo-doo
Divertiamoci un po’, facciamo un altro giro
Uh
Alzatevi tutti e ballate (Ballate)
Alzatevi tutti e ballate (Ballate)
Alzatevi tutti e ballate
Qui ognuno è un’opera d’arte
Qui ognuno è un’opera d’arte (Ballate)
Opera d’arte, opera d’arte
Alzatevi tutti e ballate
Qui ognuno è un’opera d’arte
Qui ognuno è un’opera d’arte
Opera d’arte, opera d’arte
Alzatevi tutti e ballate
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Il significato tra le righe di Danceteria
Più che limitarsi a ricostruire una notte destinata a cambiare il corso della sua carriera, Danceteria utilizza il ricordo come strumento per raccontare una precisa visione della creatività e della libertà personale. Il brano alterna episodi autobiografici a immagini della scena artistica e musicale newyorkese dei primi anni Ottanta, trasformando il celebre nightclub in un luogo simbolico, dove musica, arte visiva, moda e cultura urbana convivono senza confini.
L'attenzione non è rivolta soltanto ai fatti, ma soprattutto alle sensazioni. La protagonista attraversa il club incontrando amici, artisti e figure che hanno segnato quell'epoca, mentre la pista da ballo diventa il punto in cui ogni differenza sociale o artistica si annulla. Il ritornello, che insiste sull'idea che “Everyone here is a work of art”, attribuisce infatti a ogni persona presente lo stesso valore di un'opera artistica, suggerendo che il talento e l'identità trovino espressione proprio attraverso il movimento, il corpo e la condivisione dello spazio.
Anche il continuo richiamo al linguaggio del corpo assume un ruolo centrale. Madonna contrappone le parole ai gesti, sostenendo che la comunicazione più autentica non passi necessariamente attraverso ciò che si dice, ma attraverso il modo in cui ci si muove e si vive la musica. La danza diventa così una forma di espressione immediata, capace di superare giudizi, convenzioni e pregiudizi, mentre il ripetuto riferimento a chi potrebbe parlare o criticare viene liquidato con indifferenza, a sottolineare l'importanza di seguire il proprio percorso senza lasciarsi condizionare dall'opinione altrui.
L'elenco di nomi che popolano il brano non ha soltanto una funzione celebrativa. Le citazioni di personalità appartenenti a mondi diversi restituiscono il ritratto di una comunità creativa in cui discipline differenti si contaminavano continuamente. In questa prospettiva, il Danceteria non rappresenta soltanto un locale storico, ma il simbolo di un ambiente nel quale incontri casuali, collaborazioni e sperimentazioni potevano trasformarsi in occasioni decisive per il futuro.
Il significato più profondo del brano risiede proprio in questo intreccio tra memoria personale e valore universale. Madonna non celebra esclusivamente il momento in cui tutto ebbe inizio, ma racconta la pista da ballo come uno spazio di trasformazione, dove l'identità prende forma attraverso la musica e ogni persona è chiamata a esprimere se stessa senza timore del giudizio, in perfetta coerenza con la dichiarazione dell'artista secondo cui “La pista da ballo non è solo un luogo, è una soglia: uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio.”
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Il ritorno della collaborazione con Stuart Price
Tra gli elementi che caratterizzano la nascita di Confession II figura anche il ritrovato sodalizio artistico tra Madonna e il produttore Stuart Price. Dopo la conclusione della collaborazione seguita all'album del 2005, i due hanno ripreso a lavorare insieme dal 2023, iniziando a scrivere nuovo materiale nel corso del 2024. Da quel percorso creativo è nato il nuovo progetto discografico, del quale Danceteria rappresenta la quinta traccia e il terzo singolo ufficiale.
Il racconto della notte che cambiò tutto
Al centro del brano si trova il Danceteria, storico nightclub di New York che negli anni Ottanta occupò un posto di rilievo nella vita notturna della città. È proprio quel locale a fare da sfondo al racconto di Madonna, che ricostruisce gli eventi della serata in cui si esibì per la prima volta davanti al pubblico, episodio destinato a segnare l'inizio della sua carriera.
Nel testo vengono ricordati incontri, luoghi e protagonisti di quella scena artistica. Compaiono Martin Burgoyne, descritto come il suo migliore amico, Haoui Montaug, Debi Mazar e il DJ Mark Kamins, figura destinata ad avere un ruolo decisivo nel futuro della cantante. La narrazione attraversa gli spazi del club, dalla fila all'ingresso fino alla pista da ballo, restituendo l'atmosfera di una notte vissuta tra musica, performance e fermento creativo.
Accanto ai ricordi personali emergono anche numerosi riferimenti ai protagonisti della cultura artistica e musicale newyorkese dell'epoca. Tra i nomi citati figurano Fab Five Freddy, Basquiat, Keith Haring, Kenny Scharf, Maripol, Rock Steady Crew, Crazy Legs, Nile Rodgers, David Byrne, B-52s e Lounge Lizards, in un mosaico che restituisce il contesto culturale all'interno del quale prese forma l'ascesa di Madonna.
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La pista da ballo come simbolo
Oltre al valore autobiografico, Danceteria propone una riflessione sul significato della pista da ballo. Il brano celebra infatti il club come luogo di incontro, libertà ed espressione personale, dove il corpo diventa il principale strumento di comunicazione. Il ritornello insiste sull'idea che ogni persona presente sia un'opera d'arte, rafforzando il messaggio di inclusione e valorizzazione dell'individualità.
Il significato della canzone coincide così con il ricordo della notte che diede inizio a tutto. Il 16 dicembre 1982 il DJ Mark Kamins fece ascoltare il demo di Everybody davanti a 300 persone. Quell'episodio rappresentò la prima esibizione pubblica di Madonna e aprì la strada al suo primo contratto discografico, contribuendo a dare il via alla carriera della futura Regina del pop.
A proposito del valore simbolico della musica dance e dei club, Madonna ha dichiarato: “La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso”.
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