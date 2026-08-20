Chiara Ferragni in vacanza in Perù con José Hernandez

Chiara Ferragni, 39 anni, e il compagno José Hernandez, 36 anni, stanno trascorrendo le vacanze estive in Perù. Il paese sudamericano, ricco di paesaggi mozzafiato e di colori unici, che si estendono dalla capitale, Lima, alle zone più incontaminate, ha accolto la coppia, che ha da poco festeggiato sette mesi d’amore. Per l’occasione, l’imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram un carosello di foto accompagnato dalla didascalia “Iris”, dove ha ripercorso la loro relazione, dai primi scatti in Colombia ai momenti di quotidianità, tra vita di tutti i giorni, vacanze sulla neve e look eleganti. Gli innamorati, poi, hanno iniziato il viaggio in Perù. Sono partiti da Paracas, una zona sulla costa centrale del Paese, a 250 chilometri da Lima, che offre i panorami più disparati: la riserva nazionale, il deserto, e le isole Ballestas, che sono abitate dai leoni marini. “Ho provato il cibo locale, visto i leoni marini, delfini, provato il vino e apprezzato ogni momento”, ha scritto Ferragni nella didascalia dell’annesso post fotografico dove, nell’ordine, accarezza alcuni cani (con il fuoriprogramma di un piccolo morso e grido), gira in barca mentre José si tuffa per immergersi nelle profondità dell’oceano, avvista i delfini e mangia il ceviche peruviano, piatto tipico a base di pesce crudo marinato. Entrambi si sono in seguito dedicati anche ad altre attività ricche di adrenalina, come le corse sfrenate a bordo di un dune buggy tra le sabbiose colline del deserto e l’esperienza del sandboarding, con tanto di buffa caduta e comunque non prima del segno della croce fatto dall’influencer. “Le tue ultime parole?”, le ha domandato José, abbracciato a lei prima dell’impresa. “Speriamo bene!”, ha risposto lei. La coppia ha concluso le giornate con ammirando splendidi tramonti nel deserto dall’alto delle dune e concedendosi non solo romantiche cene sotto le stelle, ma anche degustazioni di vino locale. “Que bella! Bienvenida”, ha commentato un fan del posto. “Amiamo Chiara in versione Perù”, ha aggiunto un altro.