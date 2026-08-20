Chiara Ferragni in vacanza in Perù con José Hernandez

Chiara Ferragni in vacanza in Perù con José HernandezSpettacolo
La coppia, che ha da poco festeggiato sette mesi d’amore, ha provato il cibo e il vino locale, avvistato leoni marini e delfini e vissuto nel deserto le esperienze più disparate, dal sandboarding alla contemplazione di splendidi tramonti tra le dune
Chiara Ferragni, 39 anni, e il compagno José Hernandez, 36 anni, stanno trascorrendo le vacanze estive in Perù. Il paese sudamericano, ricco di paesaggi mozzafiato e di colori unici, che si estendono dalla capitale, Lima, alle zone più incontaminate, ha accolto la coppia, che ha da poco festeggiato sette mesi d’amore. Per l’occasione, l’imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram un carosello di foto accompagnato dalla didascalia “Iris”, dove ha ripercorso la loro relazione, dai primi scatti in Colombia ai momenti di quotidianità, tra vita di tutti i giorni, vacanze sulla neve e look eleganti. Gli innamorati, poi, hanno iniziato il viaggio in Perù. Sono partiti da Paracas, una zona sulla costa centrale del Paese, a 250 chilometri da Lima, che offre i panorami più disparati: la riserva nazionale, il deserto, e le isole Ballestas, che sono abitate dai leoni marini. “Ho provato il cibo locale, visto i leoni marini, delfini, provato il vino e apprezzato ogni momento”, ha scritto Ferragni nella didascalia dell’annesso post fotografico dove, nell’ordine, accarezza alcuni cani (con il fuoriprogramma di un piccolo morso e grido), gira in barca mentre José si tuffa per immergersi nelle profondità dell’oceano, avvista i delfini e mangia il ceviche peruviano, piatto tipico a base di pesce crudo marinato. Entrambi si sono in seguito dedicati anche ad altre attività ricche di adrenalina, come le corse sfrenate a bordo di un dune buggy tra le sabbiose colline del deserto e l’esperienza del sandboarding, con tanto di buffa caduta e comunque non prima del segno della croce fatto dall’influencer. “Le tue ultime parole?”, le ha domandato José, abbracciato a lei prima dell’impresa. “Speriamo bene!”, ha risposto lei. La coppia ha concluso le giornate con ammirando splendidi tramonti nel deserto dall’alto delle dune e concedendosi non solo romantiche cene sotto le stelle, ma anche degustazioni di vino locale. “Que bella! Bienvenida”, ha commentato un fan del posto. “Amiamo Chiara in versione Perù”, ha aggiunto un altro.
LA STORIA D'AMORE
Chiara Ferragni avrebbe conosciuto José Hernandez durante un viaggio in Colombia nelle vacanze di Natale, quando era partita in compagnia della sorella Valentina e di altri amici. La coppia aveva inizialmente scelto di tenere la relazione lontana dai riflettori, ma poi era stata paparazzata a spasso per le vie di Milano con Paloma, il cane dell’imprenditrice digitale, poco prima di incontrare Marina Di Guardo, la madre dell’influencer. La coppia aveva trascorso insieme anche le vacanze a Forte dei Marmi, in Namibia, in Grecia, in diverse altre località in Italia e a Marbella. José Hernandez è un manager di origini colombiane e lavorerebbe per una multinazionale nel settore degli pneumatici. Nonostante le scarse informazioni che al momento circolano in rete, dopo gli studi in Ingegneria Gestionale all’Universidad del Norte, in Colombia, si sarebbe trasferito in Italia per specializzarsi con un Master al Politecnico di Milano tra il 2014 e il 2016. A partire da quell’esperienza, avrebbe avviato una solida carriera da manager in diverse aziende, compresa la Pirelli. Oggi lavorerebbe come Global Business Manager in Yokohama TWS. Molto riservato, tanto da avere il profilo Instagram privato e con un seguito di poco più di 2000 followers, adesso vivrebbe proprio a Milano. Certamente ha riportato il sorriso sul volto di Chiara, che negli ultimi anni ha vissuto momenti difficili, sia per la fine del matrimonio con Fedez (che ha avuto il suo terzo figlio dalla nuova compagna, Giulia Honegger), sia per il processo legato allo scandalo del Pandoro-Gate, che si è concluso nel gennaio 2026 con il suo proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata.
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