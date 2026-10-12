L'ex velina e l'ex campione di nuoto, entrambi 44 anni, hanno svelato il sesso del bambino che nascerà nel marzo 2027. Solo pochi giorni fa la coppia aveva annunciato sui social la notizia Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano un maschietto. Ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo dell’11 ottobre 2026, l’ex velina, 44 anni, e l’ex campione di nuoto, 44 anni, hanno svelato il sesso del bambino che nascerà nel mese di marzo 2027. Solo pochi giorni fa la coppia aveva annunciato sui social la notizia: “La vita è davvero sorprendente. Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di Amore, di stupore, di emozione, di felicità. Siamo grati alla Vita per questa nuova Vita. E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello...Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro Amore”. Per lei si tratta del terzo figlio dopo Sofia, nata nel 2008 dalla relazione con Davide Bombardini, e Mia, nata nel 2020 proprio dal matrimonio con Magnini. Per lui, invece, è il secondo figlio. Entrambi hanno raccontato di aver desiderato a lungo di allargare la famiglia. “L’idea ci sarebbe piaciuta. Ci avevamo provato due o tre anni fa, ma non è successo. Questa volta, quando ho avuto un ritardo, non ho pensato subito a una gravidanza proprio perché ci avevamo già provato e anche perché 22 anni sono 44 anni”, ha detto Palmas.

LA SCOPERTA DELLA GRAVIDANZA Dopo aver scoperto di essere incinta, Giorgia Palmas ha chiamato Filippo Magnini. “Quando ho fatto il test è stata una sorpresa grandissima. Ho chiamato Fili e, in videochiamata, gli ho fatto vedere il test. E lui mi ha risposto: “Non dirmi che Mia ha lo streptococco”. Gli ho risposto: “No, è un test di gravidanza””, ha raccontato l’ex velina. “Siamo rimasti zitti tutti e due. Poi lui ha iniziato a dire: “Ma non ci credo, non è possibile, però che bello””. La coppia ha anche pensato a un possibile nome per il bebé: “Sì, abbiamo una preferenza. Siamo indecisi tra due o tre nomi”. Nel corso dell’intervista a Verissimo non è mancata neppure la lettura di una lettera d’amore dell’ex nuotatore alla moglie, che ha ripercorso la loro storia d’amore fin dal primo incontro. “Ci siamo cercati e trovati quando eravamo già grandi, ma ho capito subito che eri la donna della mia vita”, ha scritto, prima di trattare il tema del bambino in arrivo: “Forse non ci stavamo più pensando, ma lo desideravo: un figlio non arriva quando è il momento perfetto, ma arriva e rende tutto perfetto”. Ha concluso: “Il mio sogno è invecchiare insieme a te e sceglierci ancora una volta anche tra cento anni”. Approfondimento Giorgia Palmas è incinta: l'annuncio con Filippo Magnini