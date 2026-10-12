Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo: "Aspettiamo un maschietto"

Spettacolo
©Getty

L'ex velina e l'ex campione di nuoto, entrambi 44 anni, hanno svelato il sesso del bambino che nascerà nel marzo 2027. Solo pochi giorni fa la coppia aveva annunciato sui social la notizia

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano un maschietto. Ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo dell’11 ottobre 2026, l’ex velina, 44 anni, e l’ex campione di nuoto, 44 anni, hanno svelato il sesso del bambino che nascerà nel mese di marzo 2027. Solo pochi giorni fa la coppia aveva annunciato sui social la notizia: “La vita è davvero sorprendente. Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di Amore, di stupore, di emozione, di felicità. Siamo grati alla Vita per questa nuova Vita. E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello...Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro Amore”. Per lei si tratta del terzo figlio dopo Sofia, nata nel 2008 dalla relazione con Davide Bombardini, e Mia, nata nel 2020 proprio dal matrimonio con Magnini. Per lui, invece, è il secondo figlio. Entrambi hanno raccontato di aver desiderato a lungo di allargare la famiglia. “L’idea ci sarebbe piaciuta. Ci avevamo provato due o tre anni fa, ma non è successo. Questa volta, quando ho avuto un ritardo, non ho pensato subito a una gravidanza proprio perché ci avevamo già provato e anche perché 22 anni sono 44 anni”, ha detto Palmas.

LA SCOPERTA DELLA GRAVIDANZA

Dopo aver scoperto di essere incinta, Giorgia Palmas ha chiamato Filippo Magnini. “Quando ho fatto il test è stata una sorpresa grandissima. Ho chiamato Fili e, in videochiamata, gli ho fatto vedere il test. E lui mi ha risposto: “Non dirmi che Mia ha lo streptococco”. Gli ho risposto: “No, è un test di gravidanza””, ha raccontato l’ex velina. “Siamo rimasti zitti tutti e due. Poi lui ha iniziato a dire: “Ma non ci credo, non è possibile, però che bello””. La coppia ha anche pensato a un possibile nome per il bebé: “Sì, abbiamo una preferenza. Siamo indecisi tra due o tre nomi”. Nel corso dell’intervista a Verissimo non è mancata neppure la lettura di una lettera d’amore dell’ex nuotatore alla moglie, che ha ripercorso la loro storia d’amore fin dal primo incontro. “Ci siamo cercati e trovati quando eravamo già grandi, ma ho capito subito che eri la donna della mia vita”, ha scritto, prima di trattare il tema del bambino in arrivo: “Forse non ci stavamo più pensando, ma lo desideravo: un figlio non arriva quando è il momento perfetto, ma arriva e rende tutto perfetto”. Ha concluso: “Il mio sogno è invecchiare insieme a te e sceglierci ancora una volta anche tra cento anni”.

Approfondimento

Giorgia Palmas è incinta: l'annuncio con Filippo Magnini

LA STORIA D'AMORE

Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme dal 2018. La coppia si è poi sposata nel 2021 con rito civile e nel 2022 con matrimonio religioso. In passato, ancora una volta ospiti a Verissimo, avevano già in programma di allargare la famiglia: “Deciderà il destino, ma se fosse, sarebbe stupendo”, aveva detto l’ex campione di nuoto. Presto entrambi appariranno nella seconda stagione del reality show The Traitors Italia, che uscirà su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e che schiera tra i partecipanti anche Francesca Barra, Lorella Cuccarini, Valentina Nappi e Giulia Salemi.

Approfondimento

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, le foto del matrimonio
FOTOGALLERY

Eagle Pictures - Universal - Eagle Pictures - Warner Bros. (tutto via Webphoto)

1/20
Cinema

20 film da vedere al cinema a ottobre. FOTO

Al cinema arrivano i film dei grandi festival internazionali, da Berlino a Venezia, più molti altri titoli attesi, come l'ultima pellicola con protagonista Tom Cruise. Film storici, biopic, thriller e commedie corali per un calendario ricco di uscite, che non perde di vista il genere horror in vista della Halloween Season. Una carrellata sui titoli che non potete assolutamente perdere A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Saturday Night Live, Rosalía canta i brani Reliquia e Magnolias. VIDEO

Musica

Si tratta di due canzoni tratte dall'ultimo album Lux, uscito nel 2025. Durante la prima, la...

Willie Peyote in concerto insegna a rialzarci dopo schianto prolungato

Fabrizio Basso

Smart Working, il film con Maccio Capatonda da stasera su Sky e NOW

Cinema sky cinema

Il film, diretto da Svevo Moltrasio e interpretato da Maccio Capatonda, debutta lunedì 12 ottobre...

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la sesta puntata a Brescia. FOTO

TV Show sky uno

Bruno Barbieri ha cercato la miglior struttura di Brescia, che sorprende per l'eleganza discreta,...

15 foto

Job Film Days 2026, tutti i vincitori: Bulakna è il miglior film

Cinema

Si è chiusa a Torino la settima edizione di Job Film Days. Il premio come Miglior Film va a...

Spettacolo: Per te