Giorgia Palmas e Filippo Magnini, le foto del matrimonio

Il bianco lo aveva indossato anche per la cerimonia civile, avvenuta lo scorso anno, proprio in questi giorni ma questa volta l'abito è quello speciale, ampio e ricamato, adatto a una cerimonia romantica. Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono radiosi nel giorno delle nozze in chiesa, come provano le foto del matrimonio condivise sui profili Instagram di entrambi. La coppia ha pubblicato un primo scatto a poca distanza dal sì ma nelle ultime ore sono apparsi nuovi post.



Il sì e il party di nozze sul Lago di Como approfondimento Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno detto sì. Il post su Instagram Sia Giorgia Palmas che Filippo Magnini sono al settimo cielo per le nozze, finalmente festeggiate in grande stile con parenti e amici, cosa che non era stata possibile un anno fa, più precisamente il 12 maggio 2021, quando si erano scambiati le promesse solo con i testimoni, i familiari più stretti e, naturalmente, le mascherine.

approfondimento Giorgia Palmas e Filippo Magnini, il battesimo della figlia Mia La cerimonia religiosa, svoltasi ad Argegno sul Lago di Como, ha dato il via alla vera festa, cui hanno preso parte molti invitati, tra cui tantissimi ospiti vip.

Il party, blindatissimo, si è svolto a Villa Bonomi, una raffinata location con vista mozzafiato, allestita in ogni angolo con romantici fiori tenui. La scenografia è stata curata dal celebrity wedding designer Vincenzo Dascanio che ha reso realtà ogni desiderio romantico della ex velina.

Per l'abito, la showgirl si è affidata alla sartorialità di Atelier Emé, un modello principesco a coda completamente ricamato con motivi floreali in rilievo, gli stessi del bordo del velo. Lo sposo, invece, ha scelto un blu lavagna, un completo con giacca con revers a contrasto con papillon. Negli scatti sui social, gli sposi si scambiano baci appassionati.



Gli scatti sui social del matrimonio L'esclusiva del racconto affidata al settimanale Chi non impedisce a Giorgia Palmas e Filippo Magnini di fornire qualche anticipazione sul loro matrimonio da sogno ai loro tantissimi follower su Instagram dove hanno iniziato a diffondere i momenti più emozionanti.

Oltre agli scatti con gli abiti nuziali, dalle Stories di entrambi apprendiamo qualche dettaglio in più sulla zona della cena, allestita con uno spettacolare tavolo imperiale a ferro di cavallo, su taglio della torta, fino ad arrivare ai fuochi d'artificio, finale a sorpresa, dono di Giorgia per Filippo. Entrambi hanno scritto che il matrimonio è stato semplicemente perfetto e che rifarebbero tutto allo stesso modo.