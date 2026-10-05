Giorgia Palmas è incinta: l'annuncio con Filippo Magnini

Giorgia Palmas è incinta: la showgirl aspetta il secondo figlio da Filippo MagniniSpettacolo
La showgirl sarda e l'ex campione di nuoto hanno condiviso la notizia sui social, pubblicando alcuni scatti in cui la futura mamma mostra il pancione. Per la coppia sarà il secondo figlio, dopo Mia, nata nel 2020, mentre per Palmas si tratta della terza gravidanza
Giorgia Palmas e Filippo Magnini diventeranno di nuovo genitori. La showgirl sarda e l'ex campione di nuoto hanno condiviso la notizia sui social, pubblicando alcuni scatti in cui la futura mamma mostra il pancione. Per la coppia sarà il secondo figlio, dopo Mia, nata nel 2020, mentre per Palmas si tratta della terza gravidanza.
Il messaggio sui social
L'annuncio è arrivato con un post firmato da entrambi, accompagnato da immagini che documentano il ventre che si arrotonda. Al loro fianco compaiono anche le due figlie, Mia e Sofia, a sottolineare che la notizia riguarda tutta la famiglia. "La vita è davvero sorprendente", sono le prime parole con cui la coppia ha voluto raccontare quello che sta vivendo.
Nel testo, Palmas e Magnini hanno spiegato di non voler entrare troppo nei dettagli degli ultimi mesi, ma hanno descritto questa gravidanza come una sorpresa inattesa e meravigliosa, capace di riempire le loro giornate di gioia, stupore ed emozione. Il messaggio si chiude con un pensiero rivolto direttamente al bambino in arrivo, che i due dicono di attendere con impazienza e con tutto il loro amore. Al momento non è stato rivelato se si tratterà di un maschio o di una femmina.
Una famiglia che si allarga
Il nuovo arrivo sarà il secondo figlio per l'ex nuotatore e il terzo per la showgirl. Palmas, infatti, è già mamma di Sofia, nata nel 2008 dalla precedente relazione con l'ex calciatore Davide Bombardini, e di Mia, la primogenita avuta con Magnini sei anni fa. Anche quella prima gravidanza era stata annunciata a sorpresa sui social, nella primavera del 2020, con una foto di famiglia in bianco e nero. All'epoca i due avevano già fissato le nozze per il 28 marzo di quell'anno, ma l'emergenza Covid li aveva costretti a rinviare tutto. Il matrimonio è stato poi celebrato nel 2021, coronando una storia nata nel 2018, che all'inizio aveva destato non poca curiosità tra i fan.
Chi sono Giorgia Palmas e Filippo Magnini
Nata a Cagliari nel 1982, Giorgia Palmas si è fatta conoscere nel 2000 vincendo il titolo di Miss Queen Europe, ma la vera popolarità è arrivata due anni più tardi, quando ha preso il posto di Elisabetta Canalis come velina di Striscia la notizia. Da allora ha lavorato come conduttrice, attrice e volto televisivo, senza mai nascondere la sua passione per il calcio e per il Cagliari. Filippo Magnini, anche lui classe 1982, è nato a Pesaro ed è stato uno dei grandi protagonisti del nuoto azzurro. Soprannominato "Superpippo", ha conquistato il bronzo nella staffetta 4x200 stile libero alle Olimpiadi di Atene 2004 e due ori ai Mondiali in vasca lunga, oltre a una lunga serie di medaglie europee. Prima di legarsi a Palmas, era stato a lungo fidanzato con Federica Pellegrini, relazione che lo aveva reso uno dei personaggi più seguiti anche fuori dalle piscine. Ora, per la coppia, si apre un nuovo capitolo, che i due hanno scelto di condividere con i loro follower con la stessa spontaneità che li ha sempre contraddistinti.