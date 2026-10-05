Giorgia Palmas è incinta: l'annuncio con Filippo Magnini

La showgirl sarda e l'ex campione di nuoto hanno condiviso la notizia sui social, pubblicando alcuni scatti in cui la futura mamma mostra il pancione. Per la coppia sarà il secondo figlio, dopo Mia, nata nel 2020, mentre per Palmas si tratta della terza gravidanza

Giorgia Palmas e Filippo Magnini diventeranno di nuovo genitori. La showgirl sarda e l'ex campione di nuoto hanno condiviso la notizia sui social, pubblicando alcuni scatti in cui la futura mamma mostra il pancione. Per la coppia sarà il secondo figlio, dopo Mia, nata nel 2020, mentre per Palmas si tratta della terza gravidanza.

Il messaggio sui social

L'annuncio è arrivato con un post firmato da entrambi, accompagnato da immagini che documentano il ventre che si arrotonda. Al loro fianco compaiono anche le due figlie, Mia e Sofia, a sottolineare che la notizia riguarda tutta la famiglia. "La vita è davvero sorprendente", sono le prime parole con cui la coppia ha voluto raccontare quello che sta vivendo.

Nel testo, Palmas e Magnini hanno spiegato di non voler entrare troppo nei dettagli degli ultimi mesi, ma hanno descritto questa gravidanza come una sorpresa inattesa e meravigliosa, capace di riempire le loro giornate di gioia, stupore ed emozione. Il messaggio si chiude con un pensiero rivolto direttamente al bambino in arrivo, che i due dicono di attendere con impazienza e con tutto il loro amore. Al momento non è stato rivelato se si tratterà di un maschio o di una femmina.