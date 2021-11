Mario Ermito ci porta in Texas con una playlist western

Suonando il pianoforte, con un beat reggaeton elettronico, nasce Ti porto in Texas, il nuovo singolo di questo attore e cantante: è un viaggio idealmente iconico, di amore e di passione, per vivere come in un film. Il brano è abbinato ad altri nove che evocano il Far West

Ti porto in Texas – Mario Ermito

Rappresenta il mio primissimo inedito e di conseguenza il coronamento di quello è sempre stato un mio sogno: intraprendere un percorso come cantante. Mi suscita una miriade di sensazioni indescrivibili, ma soprattutto la consapevolezza che la

perseveranza, il duro lavoro e l'impegno pagano sempre.

Lo chiamavano trinità - Franco Micalizzi

Ho scelto questo brano in quanto rappresenta il centro da cui è partito tutto...l'amore per il genere Western e per il Cinema. Vedevo il mio idolo di sempre Terence Hill e sognavo di fare, un giorno il suo lavoro...sogno poi avverato. Mi suscita un senso di romantica nostalgia.



Riders on the storm - The Doors

Il tono di voce di Jim Morrison, mi riporta al genere Western, la sua voce calda mi rimanda a una scena ipotetica all'interno di un film, su un cavallo, attraversando un deserto in cerca di una città per dissetarmi con un buon whisky in un Saloon.



Western stars - Bruce Springsteen

The boss, è il cowboy della musica per eccellenza e ho scelto questo brano soprattutto perché dà anche il nome al suo album a cui sono legato, pubblicato nel 2019. Ascoltandolo provo tanta spensieratezza.



Heavy like the rain - Kevin Costner & Modern West

Come Springsteen è “the boss” per la musica, Kevin Costner lo è sicuramente per il Cinema ma in questo caso lo anche per la musica. Questa canzone mi riporta all'interno di un film da lui interpretato che fu un capolavoro, Wyatt Earp, film a cui sono legato.



Change - Coolio feat. Ennio Morricone

C’è bisogno di spiegarne il motivo? Questa canzone ha come musica un capolavoro del compianto maestro Morricone, tratto dall'intramontabile Il buono, il brutto e il cattivo del genio Sergio Leone. Questo brano mi fa letteralmente venire i brividi.



Hurt - Johnny Cash

È un brano che ascolto perennemente durante i miei viaggi in macchina e mi fa da vera e propria colonna sonora. Mi fa riflettere tanto e mi lascia una sensazione di grande positività.

One horse town - Blackberry Smoke

Questo brano l'ho ascoltato a lungo durante la mia permanenza in hotel prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, quella del GFVip5. Mi riportava indietro nel tempo, come se fossi all'interno di un Saloon.

Il mio corpo che cambia - Litfiba

Mi ricorda la mia infanzia. Ricordo che aspettavo con ansia il videoclip, in quanto era girato interamente all'interno di un Saloon ed io da bambino rimanevo incantato nel vederlo.

Once Upon a time - Down Low

Canzone che ha come musica la celebre colonna sonora sempre del maestro Morricone, di un grande cult Western C'era una volta il West di Sergio Leone. Questo brano rappresenta per me un vero e proprio capolavoro. Ricordo ancora quando la ascoltavo in macchina con mio padre, attraverso il vecchio mangianastri.