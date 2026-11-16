Piedone Uno Sbirro a Napoli, le novità della seconda stagione dal 23 novembre su Sky
Tornano le indagini dell’ispettore Vincenzo Palmieri, interpretato da Salvatore Esposito. Al suo fianco la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico) con cui il legame professionale e personale si fa sempre più complicato e l’ispettore Michele Noviello (Fabio Balsamo), collega fidato, appassionato di storia medievale e dotato di un intuito investigativo tutto suo. La seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli arriva in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW
Le strade di Napoli, le contraddizioni di una città viva e complessa e la ricerca di una verità che sembra sempre sfuggire. In esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 23 novembre arriva PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE (GUARDA QUI LO SPECIALE), la nuova produzione Sky Original con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, sulle orme del mitico personaggio reso celebre da Bud Spencer.
Articolata in tre film da 90 minuti, la serie è prodotta da Sky Studios, Wildside – società del gruppo Fremantle – e Titanus Production, società del gruppo Titanus, e diretta da Alessio Maria Federici. Ritroviamo Vincenzo Palmieri, Sonia Ascarelli e Michele Noviello alle prese con indagini sempre più complesse e attuali, sullo sfondo di una Napoli pulsante e ricca di contrasti.
cosa vedremo in questa seconda stagione
La seconda stagione riprende il racconto dal punto in cui si era interrotto, con Vincenzo Palmieri ancora determinato a dare la caccia a Edoardo Iodice, un boss che continua a sfuggire alla giustizia. Nuove indagini, però, portano alla luce ombre del passato e verità dolorose, mettendo alla prova l’ispettore e la sua squadra. Anche Sonia deve affrontare i propri dubbi, soprattutto di fronte al possibile tradimento del suo mentore, il vicequestore Enrico Ruotolo, figura enigmatica e difficile da decifrare. Tra criminalità, equilibri di potere, legami personali e responsabilità individuali, il poliziesco torna a raccontare le contraddizioni della Napoli contemporanea.
Accanto a Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, rispettivamente nei ruoli di Vincenzo Palmieri, Sonia Ascarelli e Michele Noviello, ritroviamo Massimiliano Rossi nei panni di Enrico Ruotolo, Susy Del Giudice in quelli di Valentina Capezio e Luigi Iacuzio nel ruolo di Edoardo Iodice.
Approfondimento
Piedone Uno sbirro a Napoli 2, Salvatore Esposito è ispettore Vincenzo
il ritorno della squadra tra ironia e umanità
Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Salvatore Esposito ha descritto Piedone – Uno sbirro a Napoli come una serie che, con la seconda stagione, ha raggiunto una maggiore maturità, rafforzando la propria identità e trovando un equilibrio sempre più autonomo rispetto all’eredità del personaggio reso celebre da Bud Spencer. Il suo personaggio, Vincenzo Palmieri, ha spiegato l’attore, è un poliziotto lontano dall’eroe infallibile, più fragile e umano, così come gli altri protagonisti, raccontati nelle loro sfumature personali.
Silvia D’Amico è tornata a interpretare la commissaria Sonia Ascarelli, una poliziotta rigorosa e combattiva. L’attrice ha sottolineato il piacere di ritrovare sul set una squadra ormai affiatata, nella quale la confidenza tra gli attori ha favorito anche improvvisazioni e momenti spontanei.
Fabio Balsamo ha invece anticipato una maggiore complicità tra il suo Michele Noviello e Palmieri: l’ispettore, appassionato di storia medievale e lettore di Alessandro Barbero, ha continuato a prendere il collega come modello, alternando intuizioni investigative, ironia e momenti di vita quotidiana.
la sinossi
L’ispettore Vincenzo Palmieri e la commissaria Sonia Ascarelli sono ancora sulle tracce di Edoardo Iodice, il boss che continua a sfuggire alla giustizia. A complicare le indagini è la presenza del vicequestore Enrico Ruotolo, figura ambigua e poco trasparente, con cui i due sono costretti a collaborare nonostante i sospetti di tradimento. Tra tensioni interne e nuove piste investigative, la squadra si muove in una Napoli complessa e vivace, dove ogni strada racconta una storia. Al fianco di Vincenzo e Sonia ritroviamo gli ispettori Michele Noviello e Valentina Capezio, colleghi fidati che contribuiscono alle indagini e portano equilibrio e leggerezza nel gruppo.
PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE arriva dal 23 novembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.
Approfondimento
Piedone Uno sbirro a Napoli, Fabio Balsamo è ispettore Noviello
Foto di Eduardo Castaldo
Piedone - Uno sbirro a Napoli, il cast della produzione Sky
Il primo dei quattro appuntamenti con il nuovo poliziesco targato Sky Original e diretto da Alessio Maria Federici andrà in onda lunedì 2 dicembre alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K. Nel cast anche Silvia D'Amico e Fabio Balsamo