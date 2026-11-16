Tornano le indagini dell’ispettore Vincenzo Palmieri, interpretato da Salvatore Esposito. Al suo fianco la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico) con cui il legame professionale e personale si fa sempre più complicato e l’ispettore Michele Noviello (Fabio Balsamo), collega fidato, appassionato di storia medievale e dotato di un intuito investigativo tutto suo. La seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli arriva in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW

Articolata in tre film da 90 minuti, la serie è prodotta da Sky Studios, Wildside – società del gruppo Fremantle – e Titanus Production, società del gruppo Titanus, e diretta da Alessio Maria Federici. Ritroviamo Vincenzo Palmieri, Sonia Ascarelli e Michele Noviello alle prese con indagini sempre più complesse e attuali, sullo sfondo di una Napoli pulsante e ricca di contrasti.

Le strade di Napoli, le contraddizioni di una città viva e complessa e la ricerca di una verità che sembra sempre sfuggire. In esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 23 novembre arriva PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE ( GUARDA QUI LO SPECIALE ), la nuova produzione Sky Original con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, sulle orme del mitico personaggio reso celebre da Bud Spencer.

Accanto a Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, rispettivamente nei ruoli di Vincenzo Palmieri, Sonia Ascarelli e Michele Noviello, ritroviamo Massimiliano Rossi nei panni di Enrico Ruotolo, Susy Del Giudice in quelli di Valentina Capezio e Luigi Iacuzio nel ruolo di Edoardo Iodice.

La seconda stagione riprende il racconto dal punto in cui si era interrotto, con Vincenzo Palmieri ancora determinato a dare la caccia a Edoardo Iodice, un boss che continua a sfuggire alla giustizia. Nuove indagini, però, portano alla luce ombre del passato e verità dolorose, mettendo alla prova l’ispettore e la sua squadra. Anche Sonia deve affrontare i propri dubbi, soprattutto di fronte al possibile tradimento del suo mentore, il vicequestore Enrico Ruotolo, figura enigmatica e difficile da decifrare. Tra criminalità, equilibri di potere, legami personali e responsabilità individuali, il poliziesco torna a raccontare le contraddizioni della Napoli contemporanea.

il ritorno della squadra tra ironia e umanità

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Salvatore Esposito ha descritto Piedone – Uno sbirro a Napoli come una serie che, con la seconda stagione, ha raggiunto una maggiore maturità, rafforzando la propria identità e trovando un equilibrio sempre più autonomo rispetto all’eredità del personaggio reso celebre da Bud Spencer. Il suo personaggio, Vincenzo Palmieri, ha spiegato l’attore, è un poliziotto lontano dall’eroe infallibile, più fragile e umano, così come gli altri protagonisti, raccontati nelle loro sfumature personali.

Silvia D’Amico è tornata a interpretare la commissaria Sonia Ascarelli, una poliziotta rigorosa e combattiva. L’attrice ha sottolineato il piacere di ritrovare sul set una squadra ormai affiatata, nella quale la confidenza tra gli attori ha favorito anche improvvisazioni e momenti spontanei.

Fabio Balsamo ha invece anticipato una maggiore complicità tra il suo Michele Noviello e Palmieri: l’ispettore, appassionato di storia medievale e lettore di Alessandro Barbero, ha continuato a prendere il collega come modello, alternando intuizioni investigative, ironia e momenti di vita quotidiana.

la sinossi

L’ispettore Vincenzo Palmieri e la commissaria Sonia Ascarelli sono ancora sulle tracce di Edoardo Iodice, il boss che continua a sfuggire alla giustizia. A complicare le indagini è la presenza del vicequestore Enrico Ruotolo, figura ambigua e poco trasparente, con cui i due sono costretti a collaborare nonostante i sospetti di tradimento. Tra tensioni interne e nuove piste investigative, la squadra si muove in una Napoli complessa e vivace, dove ogni strada racconta una storia. Al fianco di Vincenzo e Sonia ritroviamo gli ispettori Michele Noviello e Valentina Capezio, colleghi fidati che contribuiscono alle indagini e portano equilibrio e leggerezza nel gruppo.

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE arriva dal 23 novembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.