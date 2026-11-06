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Piedone Uno sbirro a Napoli, anticipazioni stagione 2: Fabio Balsamo è ispettore Noviello

Serie TV sky cinema
Foto di Eduardo Castaldo

Nuovi casi da risolvere, verità ancora da scoprire e un passato che continua a chiedere risposte: Vincenzo Palmieri, Sonia Ascarelli e Michele Noviello, interpretati rispettivamente da Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, tornano tra le strade di Napoli. La seconda stagione del poliziesco Sky Original è in arrivo dal 23 novembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW  

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Fabio Balsamo veste i panni dell’ispettore aggiunto Michele Noviello, un personaggio che mescola ironia e sensibilità. Appassionato di storia medievale, Noviello si ritrova in polizia, dove dimostra di avere un autentico talento investigativo e soprattutto una spiccata umanità. Al fianco di Palmieri, che cerca di emulare e da cui impara sul campo, rappresenta una presenza capace di alleggerire i momenti più tesi senza rinunciare alla profondità emotiva. 

Vincenzo Palmieri, Sonia Ascarelli e Michele Noviello, interpretati rispettivamente da Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, tornano tra le strade di una Napoli contemporanea del poliziesco Sky Original PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE, in arrivo in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 23 novembre.

la seconda stagione

Mentre si destreggia tra indagini sempre più complesse, l’ispettore Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito) si ritrova a fare i conti con le ombre di un passato mai risolto, nel tentativo di rintracciare Edoardo Iodice (Luigi Iacuzio), un boss che continua a sfuggire alla giustizia. Al suo fianco la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico), con cui il rapporto professionale e personale è messo alla prova da tensioni e dubbi, e gli ispettori Michele Noviello (Fabio Balsamo) e Valentina Capezio (Susy Del Giudice), colleghi fidati che lo affiancano nelle indagini. A complicare ulteriormente il quadro è il vicequestore Enrico Ruotolo (Massimiliano Rossi), figura enigmatica e poco trasparente, mentre la squadra dovrà affrontare una Napoli viva e piena di contrasti, dove ogni strada racconta una storia.

 

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE è una produzione Sky Studios, Wildside - società del gruppo Fremantle - e Titanus Production, società del gruppo Titanus. Creata da Peppe Fiore, è scritta da Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino. Il soggetto è firmato da Peppe Fiore, Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino.

 

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE | Dal 23 novembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.

Approfondimento

Piedone Uno sbirro a Napoli 2, Salvatore Esposito è ispettore Vincenzo
Piedone Uno sbirro a Napoli
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Cinema

Piedone - Uno sbirro a Napoli, il cast della produzione Sky

Il primo dei quattro appuntamenti con il nuovo poliziesco targato Sky Original e diretto da Alessio Maria Federici andrà in onda lunedì 2 dicembre alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K. Nel cast anche Silvia D'Amico e Fabio Balsamo

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