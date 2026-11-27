La regista di Twilight su battuta virale su Pattinson James Bond: "Vedevamo il futuro"Cinema
Catherine Hardwicke è tornata, in una recente intervista, su quella linea di dialogo del primo film della saga dei vampiri in cui la star britannica scelta come nuovo agente 007 viene accostata alla figura di James Bond. La scena è diventata virale sui social quasi venti anni dopo
Robert Pattinson è stato decisamente la stella di Hollywood più luminosa di questa stagione, per effetto della nomina a nuovo James Bond nei prossimi film della saga sul grande schermo.
Pattinson è stato protagonista sui media di settore ma anche sui social, specie in campo meme, con gli utenti che hanno fatto parecchia ironia sulla sua capacità di poter ottenere qualsiasi ruolo al cinema.
Tra i contenuti virali, si è distinta una scena di Twilight, pellicola capostipite della saga omonima avviata nel 2008 diretta da Catherine Hardwicke.
In quel film in cui Pattinson si calava per la prima volta nei panni del vampiro adolescente Edward Cullen, alcuni suoi compagni di scuola, finiscono per accostarlo a James Bond, un paragone spontaneo, quasi involontario, nato dal fascino dell'attore nei panni di quel personaggio misterioso, pericoloso e inafferrabile.
Hardwicke è stata interpellata a proposito di quella scena e l'ha commentata con divertimento: "Credo che vedessimo il futuro".
La scena virale (e spontanea) di Twilight
In Twilight mentre i compagni di Edward e Bella parlano del tema del prossimo ballo (individuato come: "Giochi d'azzardo, smoking e Bond"), i due compaiono come coppia nel parcheggio della scuola, lasciando i presenti a bocca aperta.
A lasciare tutti di stucco non è solo il fatto che Bella, la nuova arrivata, sia stata accompagnata dal ragazzo più bello della scuola, ma proprio lui, Edward/Pattinson, che si distingue tra gli altri per un fascino magnetico, accentuato da un look casual che prevede anche la presenza di un paio di occhiali da sole scuri che accentuano il carisma del personaggio.
Hardwicke, ospite del The Kyle Buchanan Show, ha detto che quel giorno, sul set, avevano pensato di mettere a Edward un paio di occhiali da sole, nonostante nella cittadina di Forks, il clima sa sempre cupo.
Tutto era improvvisamente perfetto. "Lui è sceso dalla macchina e sembrava così soave da ispirare la linea (di dialogo) ‘Bond, James Bond’ (...) ed è stato così bello perché pensavamo che assomigliasse a James Bond. Quindi credo che vedessimo il futuro”.
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Hardwicke su Pattinson: "È strano ed è originale"
Hardwicke è stata protagonista di una lunga chiacchierata (il cui video integrale è disponibile in basso in questo articolo) nella quale ha parlato di Robert Pattinson, sottolineando cosa apprezza di lui.
A proposito della nomina a Bond la regista ha detto: "Non pensavo scegliessero lui. A causa di The Batman era già così famoso e a loro piace puntare sugli sconosciuti. Sono quasi caduta dal letto!".
Su Pattinson, poi, ha continuato: "È intenso e interessante e ha un sacco di cose dentro di sé. È strano ed è originale. Non si adatta a nessun modello, non ha paura di dire e fare niente, è questo quello che mi piace di lui".
Robert Pattinson aveva già fatto il suo debutto sul grande schermo con Harry Potter e il calice di fuoco nel 2005 e aveva ottenuto altri piccoli ruoli ma è con Twilight che la sua carriera è esplosa.
Fu proprio Catherine Hardwicke a dare l'ok per la sua scrittura nella saga, dopo aver cercato l'interprete di Edward tra tantissimi candidati e dopo aver visto la speciale alchimia tra l'attore e Kristen Stewart, scelta come interprete di Bella Swan.
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'The Twilight Saga' è la serie cinematografica basata su quella omonima letteraria di Stephenie Meyer. Composta da cinque film, ha incassato oltre 3,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. È stata inaugurata dal film 'Twilight', uscito nel 2008, mentre l'ultimo capitolo, 'The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2', è uscito nel 2012. Se amate il genere che mescola horror, fantasy e love romance, ecco una lista di 10 pellicole che apprezzerete senz’altro