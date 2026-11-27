In Twilight mentre i compagni di Edward e Bella parlano del tema del prossimo ballo (individuato come: "Giochi d'azzardo, smoking e Bond"), i due compaiono come coppia nel parcheggio della scuola, lasciando i presenti a bocca aperta. A lasciare tutti di stucco non è solo il fatto che Bella, la nuova arrivata, sia stata accompagnata dal ragazzo più bello della scuola, ma proprio lui, Edward/Pattinson, che si distingue tra gli altri per un fascino magnetico , accentuato da un look casual che prevede anche la presenza di un paio di occhiali da sole scuri che accentuano il carisma del personaggio. Hardwicke, ospite del The Kyle Buchanan Show, ha detto che quel giorno, sul set, avevano pensato di mettere a Edward un paio di occhiali da sole , nonostante nella cittadina di Forks, il clima sa sempre cupo. Tutto era improvvisamente perfetto. "Lui è sceso dalla macchina e sembrava così soave da ispirare la linea (di dialogo) ‘Bond, James Bond’ (...) ed è stato così bello perché pensavamo che assomigliasse a James Bond . Quindi credo che vedessimo il futuro ”.

Hardwicke su Pattinson: "È strano ed è originale"

Hardwicke è stata protagonista di una lunga chiacchierata (il cui video integrale è disponibile in basso in questo articolo) nella quale ha parlato di Robert Pattinson, sottolineando cosa apprezza di lui.

A proposito della nomina a Bond la regista ha detto: "Non pensavo scegliessero lui. A causa di The Batman era già così famoso e a loro piace puntare sugli sconosciuti. Sono quasi caduta dal letto!".

Su Pattinson, poi, ha continuato: "È intenso e interessante e ha un sacco di cose dentro di sé. È strano ed è originale. Non si adatta a nessun modello, non ha paura di dire e fare niente, è questo quello che mi piace di lui".

Robert Pattinson aveva già fatto il suo debutto sul grande schermo con Harry Potter e il calice di fuoco nel 2005 e aveva ottenuto altri piccoli ruoli ma è con Twilight che la sua carriera è esplosa.

Fu proprio Catherine Hardwicke a dare l'ok per la sua scrittura nella saga, dopo aver cercato l'interprete di Edward tra tantissimi candidati e dopo aver visto la speciale alchimia tra l'attore e Kristen Stewart, scelta come interprete di Bella Swan.