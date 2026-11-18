Cosa indosserà il nuovo 007? Lo stile e i look di Robert Pattinson (fino a oggi). FOTO
La star britannica ha sbaragliato la concorrenza, forte del suo talento, del suo fascino e di un'immagine elegante e sofisticata consolidata nel tempo. Pattinson, icona di stile maschile raffinata e mai sopra le righe, si è fatto portavoce negli anni delle creazioni della Maison Dior, a cui è legato da oltre un decennio, interpretando gli abiti pensati per lui sempre con piglio molto personale. Ecco i look memorabili e le tappe principali del suo percorso stilistico
A cura di Vittoria Romagnuolo