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Quanto peso ha avuto l'immagine di Robert Pattinson sedimentata nelle coscienze del grande pubblico affinché Amazon MGM capisse che l'attore fosse la scelta giusta? E quanto peso, allora, ha avuto lo stile Dior nella ultima e imprevedibile svolta della carriera dell'attore? Pattinson è un portavoce ufficiale di Dior da oltre un decennio e le sue scelte di stile recenti, firmate da Jonathan Anderson, rilette alla luce delle ultime notizie, sembravano già collocarlo perfettamente nel mondo di 007 (in foto, alla première di Londra di Odissea lo scorso luglio)

Robert Pattinson nuovo 007, le reazioni dalla Royal Family a Gordon Ramsey