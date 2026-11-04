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Piedone Uno sbirro a Napoli 2, Salvatore Esposito nei panni dell'ispettore Vincenzo

Serie TV sky cinema
Foto di Eduardo Castaldo

Tra indagini intricate e conti ancora aperti con il passato torna l’ispettore Vincenzo Palmieri, interpretato da Salvatore Esposito. Al suo fianco la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico), con cui il legame professionale e personale si fa sempre più complicato. La seconda stagione in arrivo dal 23 novembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW  

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Salvatore Esposito racconta Vincenzo Palmieri, protagonista di Piedone – Uno sbirro a Napoli: un ispettore dal carattere deciso, chiamato a confrontarsi con casi difficili e vicende personali. Un personaggio che raccoglie l’eredità del celebre Piedone, reinterpretandola in chiave contemporanea.

Nuovi casi da risolvere, verità ancora da scoprire e un passato che continua a chiedere risposte: Vincenzo Palmieri, Sonia Ascarelli e Michele Noviello, interpretati rispettivamente da Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, tornano tra le strade di una Napoli contemporanea del poliziesco Sky Original PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE, in arrivo in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 23 novembre.

Dietro la macchina da presa ritorna Alessio Maria Federici, che firma la regia di questi tre nuovi film da 90 minuti.

la seconda stagione

Mentre si destreggia tra indagini sempre più complesse, l’ispettore Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito) si ritrova a fare i conti con le ombre di un passato mai risolto, nel tentativo di rintracciare Edoardo Iodice (Luigi Iacuzio), un boss che continua a sfuggire alla giustizia. Al suo fianco la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico), con cui il rapporto professionale e personale è messo alla prova da tensioni e dubbi, e gli ispettori Michele Noviello (Fabio Balsamo) e Valentina Capezio (Susy Del Giudice), colleghi fidati che lo affiancano nelle indagini. A complicare ulteriormente il quadro è il vicequestore Enrico Ruotolo (Massimiliano Rossi), figura enigmatica e poco trasparente, mentre la squadra dovrà affrontare una Napoli viva e piena di contrasti, dove ogni strada racconta una storia.

 

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE è una produzione Sky Studios, Wildside - società del gruppo Fremantle - e Titanus Production, società del gruppo Titanus. Creata da Peppe Fiore, è scritta da Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino. Il soggetto è firmato da Peppe Fiore, Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino.

 

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE | Dal 23 novembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.

 

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Sky (ph. Eduardo Castaldo)

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