Salvatore Esposito, i film e le serie tv da Gomorra a Piedone - Uno sbirro a Napoli. FOTO
L'attore napoletano classe 1986 torna nei panni dell'ispettore Vincenzo Palmieri nel secondo ciclo di episodi della serie in onda dal 23 novembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Volto molto amato della serialità televisiva nazionale, Esposito, divenuto famoso in tutto il mondo grazie alla sua interpretazione di Genny Savastano in "Gomorra - La serie", vanta numerosi ruoli anche sul grande schermo