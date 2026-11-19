2/15 PH Sky Marco Ghidelli via Webphoto

In Piedone uno sbirro Salvatore Esposito è affiancato da Silvia D'Amico, che interpreta la commissaria Sonia Ascarelli (i due hanno un legame professionale e personale complicato) e da Fabio Balsamo, intrprete dell’ispettore Michele Noviello.

Piedone Uno sbirro a Napoli 2, Salvatore Esposito nei panni dell'ispettore Vincenzo