Il film Un’altra me racconta la storia di Anna, una ragazza che ha trent’anni e fatica ad accettarsi per quello che è. Nel tentativo di superare le proprie fragilità costruisce sui social network una seconda identità: LaBenni, un avatar che rappresenta la versione di sé che vorrebbe essere, sicura, brillante e apparentemente impeccabile.

Il personaggio virtuale, però, smette presto di essere soltanto un alter ego digitale. LaBenni conquista infatti una crescente popolarità sui social e Anna comincia progressivamente a identificarsi con lei, finendo per lasciare in secondo piano la propria vita reale e le persone che le sono vicine.

Quando decide di interrompere questa esperienza, accade qualcosa di inatteso: LaBenni prende misteriosamente vita nel mondo reale. Da quel momento l’avatar comincia a interferire nella quotidianità di Anna, dando origine a equivoci e situazioni imprevedibili e mettendo in discussione i suoi rapporti personali.

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