Introduzione
Arriva nelle sale italiane Un’altra me, la commedia diretta da Luca Brignone, al suo esordio alla regia di un lungometraggio. Al centro della storia c’è Anna, una trentenne interpretata da Margot Sikabonyi, che vive un rapporto complicato con la propria immagine, con le sue insicurezze e con l’idea di non essere mai abbastanza. In cerca di una versione di sé più sicura e disinvolta, la protagonista finisce per costruire una nuova identità attraverso i social, dando vita a un alter ego capace di incarnare tutto ciò che lei vorrebbe essere.
Il film parte così da una riflessione sull’immagine che scegliamo di mostrare agli altri e sulla distanza che può crearsi tra la persona reale e quella costruita sullo schermo. Una commedia che affronta il tema dell’identità contemporanea attraverso una storia personale destinata a trasformarsi in una situazione sempre più surreale. Un’altra me è prodotto da Èliseo Entertainment e Rai Cinema, con la distribuzione di Altre Storie, ed esce al cinema il 5 novembre 2026.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Un’altra me, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama di Un’altra me
Il film Un’altra me racconta la storia di Anna, una ragazza che ha trent’anni e fatica ad accettarsi per quello che è. Nel tentativo di superare le proprie fragilità costruisce sui social network una seconda identità: LaBenni, un avatar che rappresenta la versione di sé che vorrebbe essere, sicura, brillante e apparentemente impeccabile.
Il personaggio virtuale, però, smette presto di essere soltanto un alter ego digitale. LaBenni conquista infatti una crescente popolarità sui social e Anna comincia progressivamente a identificarsi con lei, finendo per lasciare in secondo piano la propria vita reale e le persone che le sono vicine.
Quando decide di interrompere questa esperienza, accade qualcosa di inatteso: LaBenni prende misteriosamente vita nel mondo reale. Da quel momento l’avatar comincia a interferire nella quotidianità di Anna, dando origine a equivoci e situazioni imprevedibili e mettendo in discussione i suoi rapporti personali.
Anna e la sua identità digitale
La doppia identità al centro del film Un’altra me permette di affrontare il rapporto tra immagine reale e immagine costruita sui social. LaBenni nasce infatti come proiezione di una versione idealizzata di Anna, ma finisce per assumere una propria autonomia proprio quando la protagonista cerca di riappropriarsi della sua vita.
La situazione porta Anna a confrontarsi con ciò che per lungo tempo ha cercato di nascondere, a partire dalle proprie insicurezze. Il conflitto tra le due versioni di sé diventa così il motore della commedia e del percorso della protagonista.
Il riferimento a Cyrano de Bergerac
Nella storia raccontata dal film Un’altra me entra anche il teatro. Anna viene coinvolta nella realizzazione di una versione al femminile di Cyrano de Bergerac, elemento che contribuisce a mettere ulteriormente in relazione identità, apparenza e difficoltà nell'esprimere ciò che si prova realmente.
L'esperienza costringe la protagonista a confrontarsi con le proprie paure più profonde e con la necessità di accettare anche gli aspetti di sé che aveva cercato di sostituire attraverso il suo alter ego digitale.
Il cast di Un’altra me
Accanto a Margot Sikabonyi, protagonista del film Un’altra me , il cast comprende Andrea Bosca, Chiara Noschese, Paola Sambo, Carlo Ragone, Ernesto Mahieux e Lucrezia Lante della Rovere.
La sceneggiatura è firmata da Luca Brignone insieme a Dora Albanese. Alla fotografia c'è Dario Di Mella, mentre il montaggio è curato da Davide Miele. La scenografia è di Elena Monorchio, i costumi sono firmati da Fabio Cicolani e la musica è composta da Antonio Fresa.
La regia e la produzione
Un’altra me rappresenta l'opera prima di Luca Brignone, che ne firma la regia e la sceneggiatura insieme a Dora Albanese.
Il produttore è Luca Barbareschi. Il film è prodotto da Èliseo Entertainment e Rai Cinema e distribuito in Italia da Altre Storie.
Quando esce Un’altra me
Un’altra me arriva nei cinema italiani giovedì 5 novembre 2026. La commedia utilizza la storia fantastica della doppia identità di Anna per raccontare il confronto tra ciò che si mostra agli altri e ciò che si è realmente, attraverso una protagonista chiamata a fare i conti con la propria immagine e con le proprie fragilità.