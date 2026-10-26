Nuovi casi, vecchi fantasmi e una caccia ancora aperta tra le strade di Napoli. Il trailer di Piedone – Uno sbirro a Napoli 2 svela il ritorno di Salvatore Esposito nei panni dell’ispettore Vincenzo Palmieri, affiancato da Silvia D’Amico e Fabio Balsamo. La seconda stagione del poliziesco Sky Original, diretta da Alessio Maria Federici, propone tre film da 90 minuti. Dal 23 novembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW, tra la ricerca del boss Edoardo Iodice e le tensioni all’interno della squadra

Nuovi casi da risolvere, verità ancora da scoprire e un passato che continua a chiedere risposte: Vincenzo Palmieri, Sonia Ascarelli e Michele Noviello, interpretati rispettivamente da Salvatore Esposito , Silvia D’Amico e Fabio Balsamo , tornano tra le strade di una Napoli contemporanea nel trailer ufficiale, rilasciato oggi insieme alla locandina, del poliziesco Sky Original PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE , in arrivo in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 23 novembre .

Cast e produzione

Mentre si destreggia tra indagini sempre più complesse, l’ispettore Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito) si ritrova a fare i conti con le ombre di un passato mai risolto, nel tentativo di rintracciare Edoardo Iodice (Luigi Iacuzio), un boss che continua a sfuggire alla giustizia. Al suo fianco la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico), con cui il rapporto professionale e personale è messo alla prova da tensioni e dubbi, e gli ispettori Michele Noviello (Fabio Balsamo) e Valentina Capezio (Susy Del Giudice), colleghi fidati che lo affiancano nelle indagini. A complicare ulteriormente il quadro è il vicequestore Enrico Ruotolo (Massimiliano Rossi), figura enigmatica e poco trasparente, mentre la squadra dovrà affrontare una Napoli viva e piena di contrasti, dove ogni strada racconta una storia.

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE è una produzione Sky Studios, Wildside - società del gruppo Fremantle - e Titanus Production, società del gruppo Titanus. Creata da Peppe Fiore, è scritta da Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino. Il soggetto è firmato da Peppe Fiore, Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino.