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Piedone - Uno sbirro a Napoli , il trailer della seconda stagione della serie Sky

Serie TV sky atlantic

Nuovi casi, vecchi fantasmi e una caccia ancora aperta tra le strade di Napoli. Il trailer di Piedone – Uno sbirro a Napoli 2 svela il ritorno di Salvatore Esposito nei panni dell’ispettore Vincenzo Palmieri, affiancato da Silvia D’Amico e Fabio Balsamo. La seconda stagione del poliziesco Sky Original, diretta da Alessio Maria Federici, propone tre film da 90 minuti. Dal 23 novembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW, tra la ricerca del boss Edoardo Iodice e le tensioni all’interno della squadra

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Nuovi casi da risolvere, verità ancora da scoprire e un passato che continua a chiedere risposte: Vincenzo Palmieri, Sonia Ascarelli e Michele Noviello, interpretati rispettivamente da Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, tornano tra le strade di una Napoli contemporanea nel trailer ufficiale, rilasciato oggi insieme alla locandina, del poliziesco Sky Original PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE, in arrivo in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 23 novembre.

Dietro la macchina da presa ritorna Alessio Maria Federici, che firma la regia di questi tre nuovi film da 90 minuti.

Foto Marco Ghidelli

Cast e  produzione

Mentre si destreggia tra indagini sempre più complesse, l’ispettore Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito) si ritrova a fare i conti con le ombre di un passato mai risolto, nel tentativo di rintracciare Edoardo Iodice (Luigi Iacuzio), un boss che continua a sfuggire alla giustizia. Al suo fianco la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico), con cui il rapporto professionale e personale è messo alla prova da tensioni e dubbi, e gli ispettori Michele Noviello (Fabio Balsamo) e Valentina Capezio (Susy Del Giudice), colleghi fidati che lo affiancano nelle indagini. A complicare ulteriormente il quadro è il vicequestore Enrico Ruotolo (Massimiliano Rossi), figura enigmatica e poco trasparente, mentre la squadra dovrà affrontare una Napoli viva e piena di contrasti, dove ogni strada racconta una storia.

 

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE è una produzione Sky Studios, Wildside - società del gruppo Fremantle - e Titanus Production, società del gruppo Titanus. Creata da Peppe Fiore, è scritta da Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino. Il soggetto è firmato da Peppe Fiore, Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino.

Approfondimento

Piedone - Uno sbirro a Napoli, stasera il gran finale

Foto Marco Ghidelli

SINOSSI

L’ispettore Vincenzo Palmieri e la commissaria Sonia Ascarelli sono ancora sulle tracce di Edoardo Iodice, un boss di Napoli che continua a sfuggire a loro e alla giustizia. A complicare le cose c’è il vicequestore Enrico Ruotolo, figura ingombrante e poco trasparente, con cui sono costretti a collaborare nonostante i sospetti di tradimento. Tra tensioni interne e piste da seguire, le indagini si svolgono sullo sfondo di una Napoli complessa, ma vivace, dove ogni strada racconta una storia. Al fianco di Sonia e Vincenzo ci sono gli ispettori Michele Noviello e Valentina Capezio, colleghi fidati che li aiutano a risolvere i vari casi e portano equilibrio e leggerezza nella squadra.

 

 

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE | Dal 23 novembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.

Foto Marco Ghidelli

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