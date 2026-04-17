Il brano che fa parte dell'album La Fonte è dedicato alla musica come presenza costante, capace di attraversare dolore e cambiamento
Cosmo pubblica La Fonte, il suo nuovo album. Da sempre lontano da definizioni rigide o facilmente incasellabili, Cosmo ha costruito un percorso artistico autonomo, che si muove fuori dagli schemi più prevedibili e individua nella libertà il motore centrale della propria ricerca. La Fonte nasce da un’urgenza essenziale: tornare al punto d’origine. Non come gesto nostalgico ma come atto di esplorazione. In questo disco Cosmo riafferma la propria identità autoriale senza rinnegare il percorso che lo ha portato fin qui. L’immaginario del clubbing non è più esplicito ma si trasforma, lasciando tracce nei pattern ritmici e in pulsazioni più sottili. L’album nasce da un processo libero, guidato dall’intuizione più che da schemi predefiniti, in cui riferimenti diversi convivono senza gerarchie. Il singolo Ogni Giorno/Ogni Notte nasce da una serie di loop dal sapore balearico, sospesi e luminosi, che richiamano immaginari anni ’90. Il lavoro prosegue all’aperto, sotto il cielo, e da lì prende forma una prima versione ancora fluida e istintiva, successivamente ricondotta a una struttura pop. Ogni giorno/Ogni notte è dedicata alla musica come presenza costante, capace di attraversare dolore e cambiamento. Più che un elemento onirico, il sogno diventa un punto d’origine: l’idea che si nasce con delle visioni che spesso si perdono crescendo. Il brano si muove su questa tensione, tra immaginazione e realtà, con l’urgenza di non perdere quella spinta iniziale.
OGNI GIORNO/OGNI NOTTE, IL TESTO
Ho fatto un sogno che ho scordato
Nel momento in cui mi sono svegliato
E succede quasi sempre
Quando cresci e dopo il mondo ti prende, ti fotte
E qualche volta poi non torni più
No, non torni più, aiuto
Un po' mi sento lontano da me
Lontano da che, fanculo
Io penso a te ogni giorno e ogni notte, ogni notte
Io penso a te ogni giorno e ogni notte, ogni notte
Sì, che poi in fondo cosa sei?
La musica che vuoi?
I vestiti che comprerai?
Il tuo lavoro, i tuoi dati, i tuoi (Ah)
Per cosa mi sveglio ogni mattina
Cosa cazzo faccio da mattina a sera
Vivere e morire e dopo raccontare
Farе un po' di tutto per rifarsi male
Voglio credеre in qualcosa anch'io
E voglio cambiare tutto anch'io
Corro corro, è un continuo viaggiare
In cerca della fonte da cui posso bere
E arrivo qui davanti al mare
Sono vivo e non so ancora perché (Uh-uh-uh)
Io penso a te ogni giorno e ogni notte, ogni notte
Io penso a te ogni giorno e ogni notte (Uh-uh-uh)
Io penso a te ogni giorno (Ogni giorno) e ogni notte (Ogni notte), ogni notte (Ogni notte)
Io penso (Io penso a te) a te ogni giorno (Io penso a te) e ogni notte (Uh-uh-uh)
Voglio tutto, voglio troppo
Forse ho solo voglia di fermarmi
Che lo so che se mi impegno riesco a ricordarmi tutto
Anche il sogno, anche il sogno anche se non ne ho bisogno
Io penso a te ogni giorno e ogni notte, ogni notte
Io penso a te ogni giorno e ogni notte (Uh-uh-uh)
Io penso a te ogni giorno (Ogni giorno) e ogni notte (Ogni notte), ogni notte (Ogni notte)
Io penso (Io penso a te) a te ogni giorno (Io penso a te) e ogni notte (Uh-uh-uh)
Ho fatto un sogno
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