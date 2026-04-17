Il brano che fa parte dell'album La Fonte è dedicato alla musica come presenza costante, capace di attraversare dolore e cambiamento

Cosmo pubblica La Fonte , il suo nuovo album. Da sempre lontano da definizioni rigide o facilmente incasellabili, Cosmo ha costruito un percorso artistico autonomo, che si muove fuori dagli schemi più prevedibili e individua nella libertà il motore centrale della propria ricerca. La Fonte nasce da un’urgenza essenziale: tornare al punto d’origine. Non come gesto nostalgico ma come atto di esplorazione. In questo disco Cosmo riafferma la propria identità autoriale senza rinnegare il percorso che lo ha portato fin qui. L’immaginario del clubbing non è più esplicito ma si trasforma, lasciando tracce nei pattern ritmici e in pulsazioni più sottili. L’album nasce da un processo libero, guidato dall’intuizione più che da schemi predefiniti, in cui riferimenti diversi convivono senza gerarchie. Il singolo Ogni Giorno/Ogni Notte nasce da una serie di loop dal sapore balearico, sospesi e luminosi, che richiamano immaginari anni ’90. Il lavoro prosegue all’aperto, sotto il cielo, e da lì prende forma una prima versione ancora fluida e istintiva, successivamente ricondotta a una struttura pop. Ogni giorno/Ogni notte è dedicata alla musica come presenza costante, capace di attraversare dolore e cambiamento. Più che un elemento onirico, il sogno diventa un punto d’origine: l’idea che si nasce con delle visioni che spesso si perdono crescendo. Il brano si muove su questa tensione, tra immaginazione e realtà, con l’urgenza di non perdere quella spinta iniziale.

OGNI GIORNO/OGNI NOTTE, IL TESTO

Ho fatto un sogno che ho scordato

Nel momento in cui mi sono svegliato

E succede quasi sempre

Quando cresci e dopo il mondo ti prende, ti fotte

E qualche volta poi non torni più

No, non torni più, aiuto

Un po' mi sento lontano da me

Lontano da che, fanculo

Io penso a te ogni giorno e ogni notte, ogni notte

Io penso a te ogni giorno e ogni notte, ogni notte



Sì, che poi in fondo cosa sei?

La musica che vuoi?

I vestiti che comprerai?

Il tuo lavoro, i tuoi dati, i tuoi (Ah)

Per cosa mi sveglio ogni mattina

Cosa cazzo faccio da mattina a sera

Vivere e morire e dopo raccontare

Farе un po' di tutto per rifarsi male

Voglio credеre in qualcosa anch'io

E voglio cambiare tutto anch'io

Corro corro, è un continuo viaggiare

In cerca della fonte da cui posso bere

E arrivo qui davanti al mare

Sono vivo e non so ancora perché (Uh-uh-uh)

Io penso a te ogni giorno e ogni notte, ogni notte

Io penso a te ogni giorno e ogni notte (Uh-uh-uh)

Io penso a te ogni giorno (Ogni giorno) e ogni notte (Ogni notte), ogni notte (Ogni notte)

Io penso (Io penso a te) a te ogni giorno (Io penso a te) e ogni notte (Uh-uh-uh)



Voglio tutto, voglio troppo

Forse ho solo voglia di fermarmi

Che lo so che se mi impegno riesco a ricordarmi tutto

Anche il sogno, anche il sogno anche se non ne ho bisogno

Io penso a te ogni giorno e ogni notte, ogni notte

Io penso a te ogni giorno e ogni notte (Uh-uh-uh)

Io penso a te ogni giorno (Ogni giorno) e ogni notte (Ogni notte), ogni notte (Ogni notte)

Io penso (Io penso a te) a te ogni giorno (Io penso a te) e ogni notte (Uh-uh-uh)

Ho fatto un sogno