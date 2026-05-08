Bambole Di Pezza, testo e significato del singolo Porno che esce oggi

Bambole Di Pezza, testo e significato del singolo Porno che esce oggiMusica
La nuova canzone della band pop punk di Milano esce oggi per Emi Records/Universal Music. Scopriamo le parole - e il significato tra le righe - di un brano che conferma con forza l’identità musicale e culturale del gruppo, tra le realtà più riconoscibili e combattive della scena musicale italiana contemporanea. Con questo nuovo lavoro, vieme ribadita la propria attitudine diretta, provocatoria e priva di filtri
Esce oggi, venerdì 8 maggio 2026, il singolo Porno delle Bambole di Pezza, il nuovo tassello di quell'enorme puzzle di provocazione e autodeterminazione che da sempre guida la band pop punk milanese.
Il nuovo singolo inedito, pubblicato per Emi Records/Universal Music, è un brano che conferma con forza l’identità musicale e culturale della band, tra le realtà più riconoscibili e combattive della scena musicale italiana contemporanea. Con questo nuovo lavoro, il gruppo ribadisce la propria attitudine diretta, provocatoria e priva di filtri, portando avanti un percorso artistico costruito su energia punk rock, consapevolezza sociale e critica agli stereotipi.
L’uscita del singolo arriva a pochi giorni dalla partecipazione delle Bambole di Pezza al Concerto del Primo Maggio di Roma, dove la band ha incendiato Piazza San Giovanni, ottenendo una risposta particolarmente intensa da parte del pubblico. Il consenso raccolto conferma il crescente legame tra il progetto musicale e un’audience sempre più coinvolta dai messaggi di empowerment, libertà personale e autodeterminazione che il gruppo sostiene con coerenza.
Scopriamo di seguito il testo e il significato tra le righe del singolo delle Bambole di Pezza appena uscito, intitolato Porno (che potete ascoltare in fondo a questo articolo).
Il testo di Porno
Lo so che fare il bastardo
in fondo in fondo ti piace
Dimmi perché le tue labbra che giurano il falso
non mi lasciano in pace
Davvero non le cerco le attenzioni di una diva
La poliziotta buona è diventata la cattiva.
Fermati
Bravo ragazzo cercasi
Stanotte hai vinto un premio, sai qual è
miglior attore Timothée Chalamet
Io tanto cosa vuoi
già lo so
Ma la verità è che non mi piaci abbastanza
Se hai male chiama l’ambulanza
a un’altra che ti faccia gli occhi da gatta
Ma non me
Non basterà la chimica, una parola magica
Amore ti conosco
Mi scrivi “amore buongiorno”,
ma si legge “porno”
Ti ho detto che sono una donna e non una bambina
e no non voglio zucchero né metanfetamina
Arrenditi
Mi hai rotto il cazzo tra parentesi
Stanotte hai vinto un premio sai qual è
miglior attore Timothée Chalamet
Io tanto cosa vuoi
già lo so
Ma la verità è che non mi piaci abbastanza
Se hai male chiama l’ambulanza
a un’altra che ti faccia gli occhi da gatta
Ma non me
Non basterà la chimica, una parola magica
Amore ti conosco
Mi scrivi “amore buongiorno”,
ma si legge “porno”
Amore levati di torno
Che ho il cuore già abbastanza rotto
E so già tutto di te
Tutto di te
Che amare ma si legge “farlo”
La storia più vecchia del mondo
Come finisce con te
Come finisce con te
Già lo so
Ma la verità è che non mi piaci abbastanza
Se hai male chiama l’ambulanza
a un’altra che ti faccia gli occhi da gatta
Ma non me
Non basterà la chimica, una parola magica
Amore ti conosco
Mi scrivi “amore buongiorno”,
ma si legge “porno”
Porno
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Un nuovo singolo che riafferma la voce della band
Porno si inserisce perfettamente nel percorso delle Bambole di Pezza, consolidando una linea artistica che affronta senza compromessi questioni sociali e culturali spesso considerate divisive. Il brano si sviluppa attraverso una scrittura esplicita e identitaria, capace di combinare sarcasmo, provocazione e denuncia.
L’incipit del testo definisce immediatamente il tono del pezzo: “Mi scrivi buongiorno / ma si legge / porno / Amore levati di torno che ho il cuore già abbastanza rotto”. Una formula incisiva che mette in scena il rifiuto di dinamiche relazionali soffocanti e di aspettative esterne, esprimendo una presa di posizione netta sul piano affettivo e personale.
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La donna al centro della propria scelta
Il cuore concettuale della canzone Porno ruota attorno a una prospettiva chiaramente rivendicata: la donna sceglie autonomamente per sé stessa, sia dal punto di vista sentimentale sia sul piano sessuale, sottraendosi a imposizioni culturali e a ruoli costruiti sui desideri altrui.
Le Bambole di Pezza rifiutano così qualsiasi funzione passiva o interpretativa rispetto alle aspettative esterne, opponendosi tanto alle pressioni più manifeste quanto a quelle più sottili e socialmente mascherate. La provocazione diventa quindi uno strumento di emancipazione, utile a ribaltare strutture di giudizio ancora profondamente radicate.
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Provocazione, critica sociale e cultura pop
Il titolo Porno rappresenta una provocazione evidente, ma assume soprattutto una valenza simbolica. Il termine richiama infatti il tema dell’iper-esposizione del corpo, della sessualizzazione e del controllo sociale, trasformandosi in una critica alla maniera in cui il corpo femminile viene osservato, definito e giudicato.
Nel testo emerge inoltre il riferimento pop “Miglior attore / Timothée Chalamet”, una citazione che rafforza il carattere ironico, sarcastico e profondamente contemporaneo della composizione. Questo inserimento contribuisce a rendere il linguaggio ancora più vicino alla sensibilità attuale, senza rinunciare alla profondità critica.
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Punk rock come linguaggio di resistenza
Dal punto di vista musicale, Porno conserva pienamente la struttura tipica del punk rock: suono diretto, ritmi serrati, chitarre distorte e un’immediatezza espressiva che amplifica la portata del messaggio.
La componente sonora non rappresenta soltanto una scelta estetica, ma una precisa dichiarazione di intenti. L’energia grezza e la tensione comunicativa trasformano il brano in una forma di protesta culturale, rendendo la musica uno spazio di opposizione e affermazione identitaria.
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Un percorso coerente contro stereotipi e narrazioni convenzionali
Da sempre impegnate nella decostruzione degli stereotipi di genere e delle narrazioni sociali convenzionali, le Bambole di Pezza confermano con questo singolo una traiettoria artistica coerente e riconoscibile. La loro scrittura, esplicita e senza compromessi, continua a utilizzare la provocazione non come semplice rottura, ma come apertura di dibattiti e stimolo alla riflessione.
Porno si inserisce così in una produzione musicale che considera il rock uno strumento ancora efficace per contestare dinamiche sociali consolidate, riaffermando la possibilità di trasformare la musica in un atto di resistenza.
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Il ritorno live con il Club Tour 2026
Parallelamente all’uscita del nuovo singolo Porno, prosegue anche il ritorno delle Bambole di Pezza sui palchi italiani con il Club Tour 2026, che riporta la band in una dimensione live intensa, diretta e viscerale.
Dopo le prime date di aprile, il tour entra nella sua fase centrale con gli appuntamenti del 6 maggio a Bologna all’Estragon, del 7 maggio a Roma all’Atlantico e del 9 maggio a Napoli alla Casa della Musica – Federico I, tappa conclusiva di questo ciclo di concerti.
Questo ritorno nei club consolida ulteriormente il rapporto diretto tra la band e il pubblico, rafforzando la dimensione performativa di un progetto che continua a fondare la propria forza sull’impatto emotivo, musicale e politico.
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Un singolo destinato a lasciare un’impronta netta
Disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’8 maggio, Porno si presenta come una delle dichiarazioni artistiche più forti delle Bambole di Pezza, un brano che unisce provocazione, critica sociale e rivendicazione personale in una formula musicale potente e identitaria.
Attraverso una scrittura pungente e un sound aggressivo, la band riafferma il diritto alla libertà individuale e all’autodeterminazione, opponendosi a stereotipi e giudizi sociali. Il risultato è una composizione divisiva, intensa e profondamente contemporanea, capace di confermare ancora una volta il ruolo delle Bambole di Pezza come protagoniste di un rock italiano consapevole, ribelle e culturalmente incisivo.
Di seguito potete ascoltare il pezzo Porno delle Bambole di Pezza.
©Getty
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