Il 15 aprile le Bambole di Pezza daranno il via al tour nei club dal palco del Fabrique di Milano. Previsti appuntamenti anche a Firenze, Padova, Torino, Bologna, Roma e Napoli
Reduci dal successo del brano Resta con me presentato in gara alla 76esima edizione del Festival d Sanremo, le Bambole di Pezza (FOTO) hanno pubblicato il nuovo progetto discografico 5. Dopo la partecipazione alla kermesse canora, la girl band ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 260.000 follower: "Adesso sappiamo una cosa: questo è nuovo inizio".
bambole di pezza, è uscito il nuovo album 5
A febbraio le Bambole di Pezza hanno debuttato in gara con la canzone Resta con me al Festival di Sanremo. Il brano, posizionatosi al tredicesimo posto nella classifica finale, ha riscosso grande successo contando oltre otto milioni di riproduzioni su Spotify. In seguito alla partecipazione alla kermesse canora, il quintetto ha dichiarato: “Che viaggio incredibile. Quello che abbiamo vissuto in queste settimane vale molto più di qualsiasi numero. Grazie a chi ci ha votato. Grazie a chi ci ha difeso. Grazie a chi c’era dal primo accordo e a chi è salito sul treno lungo il viaggio. Ogni passo avanti lo facciamo insieme. E se siamo arrivate fin qui è perché dietro di noi c’è un’onda che spinge fortissimo”.
Infine, la girl band ha concluso: “Adesso sappiamo una cosa: questo è nuovo inizio. Ci vediamo sotto al palco. Restate con noi”. Venerdì 27 marzo le Bambole di Pezza hanno pubblicato il nuovo album 5. All'interno anche la cover di Occhi di Gatto con Cristina D’Avena. Il disco è arrivato a circa un anno di distanza dal precedente lavoro Wanted contentente la canzone Cresciuti male in collaborazione
con J-Ax.
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Il 15 aprile le Bambole di Pezza daranno il via al tour nei club dal palco del Fabrique di Milano: “Torniamo dove tutto prende fuoco. Nuovo tour. Nuove date. Stessa fame. Le canzoni esistono solo se le urliamo insieme”. Previsti appuntamenti anche a Firenze, Padova, Torino, Bologna, Roma e Napoli. Ecco il calendario:
- 15.04 - MILANO - Fabrique
- 21.04 - FIRENZE - Viper presso Otel Club
- 23.04 - PADOVA - Hall
- 28.04 - TORINO - Venaria Reale - Teatro Concordia
- 06.05 - BOLOGNA - Estragon
- 07.05 - ROMA - Atlantico
- 09.05 - NAPOLI - Casa della Musica
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Per la prima volta arriva all'Ariston una band tutta al femminile in gara con un brano che inneggia all'unione e alla sorellanza. Cinque componenti e un'immagine ben definita, rock, punk e pop insieme. Forti di un'esperienza musicale, in studio e dal vivo, di oltre venti anni, puntano a farsi conoscere dal grande pubblico conquistandolo con l'energia del girl power.