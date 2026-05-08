grande fratello vip, le anticipazioni di venerdì 8 maggio

Al televoto quattro inquilini della casa più spiata del piccolo schermo: Marco Berry, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Francesca Manzini. Annunciato un televoto flash eliminatorio. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Il sito ufficiale del programma televisivo ha pubblicato alcune anticipazioni dell’appuntamento. Stando a quanto rivelato, gli inquilini della casa saranno protagonisti di un televoto flash eliminatorio. Inoltre, luce sul percorso di Adriana Volpe e spazio al confronto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Annunciata una sorpresa per Francesca Manzini da parte della sorella Lilli. Infine, Ilary Blasi dedicherà spazio alla sfida dei talenti tra le squadre capitanate dalle due finaliste.

A pochi giorni dall’ultimo appuntamento, Ilary Blasi sarà al timone di una nuova puntata del celebre reality-show. La conduttrice, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli , racconterà quanto accaduto in casa negli ultimi giorni. Massima attenzione per il ballottaggio tra quattro concorrenti, ovvero Marco Berry , Adriana Volpe , Lucia Ilardo e Francesca Manzini .

Paola Caruso è stata l’ultima concorrente eliminata dalla casa (FOTO). Dopo l’uscita, avvenuta nella puntata di martedì 28 aprile, la concorrente ha condiviso uno scatto con il figlio Michele sul suo profilo Instagram da oltre un milione di follower. La showgirl ha raccontato: “Dopo quarantadue giorni il risveglio più bello del mondo. Grazie a tutte le persone che mi amano e mi hanno amato sempre e sostenuto in questo mese e mezzo. Vi porto nel cuore”. L’ex inquilina ha aggiunto: “Adesso penso a tutte le cose belle che ho nella mia vita: una figlio e un compagno meraviglioso. Nulla può competere con questo valore inestimabile. Baci”.

Fuori dalla casa altri sei concorrenti: GionnyScandal e Nicolò Brigante per motivi personali, Blu Barbara Prezia (FOTO), Dario Cassini, Giovanni Calvario e Ibiza Altea per volere dei telespettatori.