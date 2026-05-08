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Grande Fratello Vip, le anticipazioni di venerdì 8 maggio

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Al televoto quattro inquilini della casa più spiata del piccolo schermo: Marco Berry, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Francesca Manzini. Annunciato un televoto flash eliminatorio. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Manca sempre meno all’attesa finale dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Venerdì 8 maggio Ilary Blasi (FOTO) condurrà la quindicesima puntata del reality-show. Attesa per il risultato del televoto tra Marco Berry, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Francesca Manzini. Annunciata anche un’eliminazione a sorpresa.

grande fratello vip, le anticipazioni di venerdì 8 maggio

A pochi giorni dall’ultimo appuntamento, Ilary Blasi sarà al timone di una nuova puntata del celebre reality-show. La conduttrice, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, racconterà quanto accaduto in casa negli ultimi giorni. Massima attenzione per il ballottaggio tra quattro concorrenti, ovvero Marco Berry, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Francesca Manzini.

 

Il sito ufficiale del programma televisivo ha pubblicato alcune anticipazioni dell’appuntamento. Stando a quanto rivelato, gli inquilini della casa saranno protagonisti di un televoto flash eliminatorio. Inoltre, luce sul percorso di Adriana Volpe e spazio al confronto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Annunciata una sorpresa per Francesca Manzini da parte della sorella Lilli. Infine, Ilary Blasi dedicherà spazio alla sfida dei talenti tra le squadre capitanate dalle due finaliste.

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Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista

Paola Caruso è stata l’ultima concorrente eliminata dalla casa (FOTO). Dopo l’uscita, avvenuta nella puntata di martedì 28 aprile, la concorrente ha condiviso uno scatto con il figlio Michele sul suo profilo Instagram da oltre un milione di follower. La showgirl ha raccontato: “Dopo quarantadue giorni il risveglio più bello del mondo. Grazie a tutte le persone che mi amano e mi hanno amato sempre e sostenuto in questo mese e mezzo. Vi porto nel cuore”. L’ex inquilina ha aggiunto: “Adesso penso a tutte le cose belle che ho nella mia vita: una figlio e un compagno meraviglioso. Nulla può competere con questo valore inestimabile. Baci”.

 

Fuori dalla casa altri sei concorrenti: GionnyScandal e Nicolò Brigante per motivi personali, Blu Barbara Prezia (FOTO), Dario Cassini, Giovanni Calvario Ibiza Altea per volere dei telespettatori.

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Grande Fratello Vip, eliminata Paola Caruso
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Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO

Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere

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