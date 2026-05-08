Bonnie Tyler, la cantante in coma indotto per peggioramento condizioni

Secondo quanto riportato dai media locali, Bonnie Tyler , 74 anni, la cantante del celebre brano degli anni Ottanta Total Eclipse of the Heart, è stata indotta in coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale in un ospedale di Faro, in Portogallo, dove risiede, a causa del peggioramento delle sue condizioni . Intorno al 30 aprile, la cantante aveva subito un intervento chirurgico d’urgenza a causa di una perforazione intestinale . “L’intervento è andato bene e ora si sta riprendendo. Sappiamo che tutta la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan saranno preoccupati per questa notizia e le augureranno una pronta e completa guarigione”, si legge in un comunicato pubblicato il 6 maggio sul sito web dell’artista. Secondo alcune testate giornalistiche, come la BBC e il quotidiano portoghese Correio da Manha, il 7 maggio la situazione avrebbe però richiesto ulteriori precauzioni. I rappresentanti di Tyler hanno confermato la notizia: “Bonnie è stata indotta in coma farmacologico dai suoi medici per favorire la sua guarigione. Sappiamo che tutti voi le augurate una pronta guarigione e vi chiediamo di rispettare la sua privacy in questo momento difficile. Rilasceremo un ulteriore comunicato non appena possibile”. Il quotidiano portoghese Correio da Manha ha inoltre riportato che le condizioni della cantante sarebbero “molto critiche”. Come spiega la rivista Deadline, tale dicitura potrebbe indicare la presenza di una malattia o di una lesione grave o potenzialmente letale.

LA CARRIERA, COMPRESA LA COLONNA SONORA DI FOOTLOOSE

Nata l’8 giugno 1951 a Swansea, nel Regno Unito, Bonnie Tyler ha iniziato la carriera musicale negli anni Settanta. Nel 1976 ha pubblicato la hit Lost in France, mentre nel 1977 ha non solo pubblicato il primo album The World Starts Tonight, ma ha anche raggiunto il successo grazie al timbro roco sfoggiato nella canzone It’s a Heartache, scritta da Jim Steinman. Nel 1983 la cantante ha poi inciso il brano Total Eclipse of the Heart, che è diventato un grande successo e che, nello stesso anno, è rimasto in cima alla classifica Billboard Hot 100 per quattro settimane. Inoltre, per la canzone, nel 1984 l'artista ha anche ricevuto una nomination ai Grammy Awards nella categoria Miglior interpretazione vocale pop. Nello stesso anno è poi uscito il singolo Holding Out for a Hero, diventato un successo all’interno della colonna sonora del film cult Footloose con Kevin Bacon. Negli ultimi tempi, Tyler ha registrato e pubblicato nuova musica, contenuta negli album Wings (2006), Rocks and Honey (2013), Between the Earth and the Stars (2020) e The Best is Yet to Come (2021). Nel 2013 ha rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest, mentre nel 2022 è stata insignita del titolo di Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico per i suoi servizi alla musica. Ancora, nel 2023 ha pubblicato l’autobiografia Straight From the Heart, che ripercorre i suoi 50 anni di carriera. Secondo il sito web di Tyler, la cantante avrebbe dovuto intraprendere un tour alla fine del mese di maggio 2026. Il primo concerto, previsto il 22 maggio al SummerLUST Music Festival di Malta, sarebbe stato seguito da spettacoli in Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Turchia, Austria, Scozia, Inghilterra, Romania, Svizzera, Danimarca e Galles.