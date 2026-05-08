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Golden Globes 2027, le nuove regole sull'IA

Spettacolo
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La 84ª edizione, in programma il 10 gennaio 2027 con la conduzione di Nikki Glazer, ha definito le linee guida per le candidature delle opere, dalle performance alle categorie non performative, fino ai podcast, ai film non in lingua inglese e ai film indipendenti

La 84ª edizione dei Golden Globes, in programma domenica 10 gennaio 2027 con la conduzione di Nikki Glazer, ha definito nuove regole sull’uso dell’intelligenza artificiale. “L'uso dell'intelligenza artificiale (IA), inclusa l’IA generativa, non esclude automaticamente un'opera dalla candidatura, a condizione che la direzione creativa umana, il giudizio artistico e la paternità rimangano prioritari durante l’intero processo di produzione”, si legge nelle linee guida. “Tutte le opere presentate saranno valutate in base alla misura in cui la direzione creativa, il processo decisionale artistico e l’esecuzione provengono da persone accreditate. L’IA e tecnologie simili possono essere utilizzate come parte del processo di produzione secondo le modalità descritte di seguito, ma non possono sostituire il contributo creativo fondamentale del talento umano. In caso di utilizzo dell’IA, il Comitato di ammissibilità dei Golden Globe esaminerà la candidatura e il processo di determinazione dell'ammissibilità e potrà richiedere ulteriori informazioni o materiali per valutare il ruolo dell’IA nella creazione dell’opera. La mancata fornitura delle informazioni richieste in modo tempestivo può comportare l’esclusione dalla candidatura”. Le candidature si apriranno il 1° giugno 2026 e tutte le candidature per film, serie TV e podcast dovranno essere inviate entro il 30 ottobre 2026. Le nomination saranno annunciate lunedì 7 dicembre 2026. Le schede di voto finali saranno spedite il 18 dicembre 2026.

LE PERFORMANCE

Inoltre, “le performance presentate per le categorie di recitazione devono derivare principalmente dal lavoro dell'interprete accreditato. Non sono ammissibili le candidature in cui una performance è sostanzialmente generata o creata dall’intelligenza artificiale. L’uso dell'intelligenza artificiale in relazione a una performance non rende automaticamente la candidatura non ammissibile, a condizione che tali strumenti siano utilizzati solo per migliorare o supportare una performance che rimanga fondamentalmente guidata dall'uomo e sotto il controllo creativo dell'interprete accreditato, e che tale utilizzo sia autorizzato dall'interprete. Inoltre, non sono ammesse candidature che includano performance generate attraverso l’uso non autorizzato dell'immagine digitale, della replicazione vocale o dei dati biometrici di un interprete, indipendentemente dal fatto che l'interprete sia altrimenti accreditato”.

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LE ALTRE CATEGORIE

Nelle categorie non performative, "le opere saranno valutate secondo gli standard generali sull'IA. Un'opera presentata in una qualsiasi di queste categorie rimane ammissibile a condizione che i principali contributi creativi nell'ambito della relativa tecnica, inclusi, a titolo esemplificativo, regia, sceneggiatura, composizione e animazione, provengano principalmente da individui umani accreditati, e che qualsiasi utilizzo di IA o strumenti generativi svolga un ruolo di supporto o di miglioramento, anziché sostituire tale contributo creativo umano."

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I PODCAST

Ancora, "i podcast idonei saranno selezionati esclusivamente da un elenco curato dei "30 migliori podcast" durante il periodo di ammissibilità dei podcast (dal 1° gennaio al 30 settembre). L'elenco dei "30 migliori podcast" sarà determinato da Luminate. Questa metodologia prende in considerazione i seguenti parametri chiave durante il periodo di ammissibilità dei podcast, nella misura in cui tali parametri siano disponibili e verificati come accurati".

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I FILM NON IN LINGUA INGLESE E I FILM INDIPENDENTI

Infine, in merito ai film non in lingua inglese e ai film indipendenti, "possono essere candidati per le singole categorie di Miglior interpretazione senza essere candidati nella categoria Miglior film, a condizione che soddisfino tutti gli altri requisiti di ammissibilità".

 

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