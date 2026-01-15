Il mistero dell'interlocutore del divo di "Una battaglia dopo l'altra" si infittisce. Taylor ha creduto che il collega di set parlasse con lei ma da Jimmy Fallon riflette sul fatto che forse si stava rivolgendo a qualcun altro

Tra i momenti memorabili dei Golden Globes 2026, che si sono svolti lo scorso 11 gennaio a Los Angeles, le immagini di Leonardo DiCaprio resteranno nella storia dell'evento e già fanno parte della storia di internet.

La star di Una battaglia dopo l'altra si è resa protagonista di un momento imperdibile, diventato immediatamente virale e di culto per il popolo dei meme.

Durante la diretta televisiva è stato ripreso mentre parlava a distanza con qualcuno, una persona che si trovava dall'altra parte della sala, a giudicare dal labiale e dalla gestualità accentuata.

Le irresistibili espressioni di DiCaprio, già re dei meme per molti utenti dei social, erano ovunque all'indomani dei Globes, ma con chi parlava l'attore, o meglio: chi stava prendendo in giro?

Teyana Taylor si è fatta avanti: DiCaprio parlava con lei. Oggetto della discussione: la vittoria del film KPop Demon Hunters.

Mistero svelato o forse no. Taylor ci ha riflettuto: DiCaprio non parlava con lei e da Jimmy Fallon ha chiarito perché.

DiCaprio virale ai Globes Non avrà portato a casa la statuetta per il suo ruolo nel film di Paul Thomas Anderson ma Leonardo DiCaprio ha rubato senz'altro l'attenzione ai Globes 2026 dove ha offerto al pubblico una performance memorabile, pari a quelle che esegue sul set.

Sono bastati trenta secondi all'attore premio Oscar per diventare virale con la sua presa in giro verso qualcuno che, evidentemente, non conosceva il film KPop Demon Hunters, che ha vinto il Globe nella categoria Miglior film d'animazione.

Dal labiale di DiCaprio si intuisce una presa in giro per qualcuno. "I saw you with the K-pop thing!", ovvero, "Ti ho visto con quella roba del k-pop!", dice DiCaprio puntandosi ironicamente due dita verso gli occhi, poi applaude ridendo moltissimo.

Teyana Taylor, qualche giorno dopo i Globes, si è convinta che DiCaprio parlasse con lei, dal momento che si è mostrata parecchio entusiasta alla notizia della vittoria del film che lei conosce benissimo grazie alle sue due figlie, fan del K-pop e della canzone Golden, inclusa nel film.

Ma poi, a ben pensarci, è proprio la sua conoscenza del fenomeno che ha fatto ricredere Teyana Taylor. DiCaprio prendeva in giro qualcuno che pensava che K-pop fosse una persona, non poteva essere lei, ha detto l'attrice ospite del salotto di Jimmy Fallon. Leggi anche Una battaglia dopo l'altra, chi è Teyana Taylor, vincitrice del Globe

Teyana Taylor chiarisce: Dicaprio non parlava con lei Jimmy Fallon ha parlato dell'episodio con Teyana Taylor durante il Tonight Show del 14 gennaio e nel salotto televisivo tra i più seguito d'America l'attrice ha spiegato che non poteva essere lei l'interlocutrice di DiCaprio ai Golden Globes.

"Pensavo di aver infranto il codice da Vinci!", ha affermato l'attrice riferendosi al clamore suscitato online da DiCaprio.

Tutti si sono chiesti per giorni con chi l'attore stesse parlando a distanza. Ma se non si tratta di lei, allora, chi era il destinatario di quell'uscita così esilarante?

Teyana Taylor ha detto di essere genuinamente gelosa delle attenzioni dell'attore, con cui ha evidentemente molto legato sul set e nella lunga promozione del film.

Se non parlava con lei, stava certamente avendo una conversazione con un'altra persona ma Taylor, che ha chiesto dell'accaduto a DiCaprio, afferma che l'attore non ricorda.

Nello studio di Fallon tutto è finito tra le risate ma siamo certi che gli utenti di internet continueranno a indagare su questa storia che li ha divertiti tantissimo. Vedi anche One Battle After Another, Leonardo DiCaprio alla première a LA