Off Campus 2 ha ufficialmente una data di uscita

Sono bastati pochi secondi, lo spazio di una breve clip con Mika Abdalla e Stephen Kalyn nei panni dei loro personaggi in Off Campus , la serie evento targata Prime Video che nel 2026 è diventata un vero fenomeno del piccolo schermo, per riaccendere la febbre dei fan dello show che tornerà in tv il prossimo 28 aprile , data riportata nelle immagini, comunicata attraverso i canali ufficiali dello show e della piattaforma di streaming. Parte il conto alla rovescia per Off Campus 2 e due dei protagonisti già noti e amati dal pubblico stuzzicano l'affetto dei fan: "Vi siamo mancati?" .

Il ritorno in streaming ad aprile 2027

Off Campus sta per tornare, vale a dire, stanno per ricominciare le avventure degli studenti della Briar University e le imprese sportive degli atleti della squadra di hockey della facoltà che hanno appassionato il pubblico globale, specie la frangia di pubblico che è al passo con i romanzi di Elle Kennedy, autrice dei volumi bestseller da cui è tratto lo show.

Da quando il cast è tornato sul set, i fan hanno solo potuto sbirciare i movimenti degli interpreti monitorando i seguitissimi canali social della serie per ottenere qualche notizia ufficiale sui nuovi episodi.

Dopo la storia d'amore tra Hannah e Garrett (gli attori Ella Bright e Belmont Cameli), è stato reso noto che Allie e Dean (gli attori Mika Abdalla e Stephen Kalyn) avrebbero ottenuto un ruolo centrale rispetto alla trama.

Eccoli, infatti, dopo il primo shooting di coppia diffuso al termine della prima stagione, nel nuovo video che annuncia il loro ritorno sullo schermo in primavera.

Off Campus aveva debuttato in streaming a maggio 2026, l'ufficializzazione del ritorno ad aprile conferma l'importanza dello show tra i titoli della prossima stagione in streaming e i tempi record di produzione (le riprese si sono concluse a settembre).